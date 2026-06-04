El sol será más frecuente en las cumbres por encima de los 2000 metros o en algunos litorales del sur y del este

El tiempo en Canarias | Ambiente más fresco y con más nubosidad

En las próximas horas esperamos más nubosidad en general. El manto de tipo bajo abarcará el norte de todas las islas, también el oeste de Fuerteventura y Lanzarote y no se descarta que en Tenerife, Gran Canaria o Lanzarote, esas nubes, acaben dejando alguna llovizna débil y ocasional. También habrá núcleos dispersos por el suroeste de las más montañosas. El sol será más frecuente en las cumbres por encima de los 2000 metros o en algunos litorales del sur y del este.

Las temperaturas máximas irán en descenso, en algunos casos moderados y las mínimas también refrescarán algo. El viento seguirá soplando con intensidades fuertes por la tarde en los extremos y podrían volver a superar los 70km/h. Afectarán un día más a la costa, en altamar, canales entre islas y nortes, las olas podrían superar los 2.5 metros de altura. Habrá marejada en las costas del sur.

Previsión por islas:

El Hierro: Esperamos más nubosidad en el norte y la capital, alguna gota se podría escapar. Las rachas seguirán siendo fuertes en los extremos. Las temperaturas irán en ligero descenso.

La Palma: Las nubes se acumularán en el norte y este, no se descarta alguna llovizna. El viento soplará fuerte en el sureste y las temperaturas irán de los 18 a los 22 grados en Santa Cruz.

La Gomera: La nubosidad será compacta en el norte e interior, se podría escapar alguna gota. Los alisios seguirán superando los 70km/h de forma puntual. Temperaturas más frescas.

Tenerife: Esperamos un día gris, las nubes en el norte dejarán lloviznas débiles, podría haber niebla en el aeropuerto del norte. Se mantendrá el viento y las temperaturas bajarán.

Gran Canaria: Rachas rondando de nuevo los 80km/h por la Aldea y algo menos en el sureste. Panza de burro en la mitad norte y probabilidad de lloviznas débiles. Temperaturas, más bajas.

Fuerteventura: Día de nubes que cubrirán la isla. Se despejará el litoral sureste por la tarde. El viento soplarán moderado y las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 23 grados.

Lanzarote: El viento soplará con intensidad en el centro y sur. Se verán nubes bajas y algunas gotas por el noroeste de la isla. Las temperaturas irán de los 19 a los 23 grados en Arrecife.