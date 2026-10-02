Vicky Palma, la jefa de meteorología de RTVC, ha explicado que Canarias afronta este viernes, 2 de octubre, una jornada más estable, con una notable reducción de las precipitaciones y temperaturas que volverán a alcanzar los 30 grados

El tiempo en Canarias mejora este viernes respecto a la jornada anterior. La situación atmosférica será más estable en el conjunto del archipiélago y las lluvias perderán protagonismo, aunque todavía se esperan precipitaciones débiles en algunos puntos del norte de las islas de mayor relieve.

Lluvias en Canarias este 2 de octubre / RTVC

La disminución de las lluvias será especialmente significativa en La Palma, donde las precipitaciones serán menos frecuentes. No obstante, en el norte y este de la isla todavía existe probabilidad de lluvias débiles hasta bien entrada la tarde.

También las precipitaciones registradas durante la madrugada en el norte de Tenerife y Gran Canaria irán remitiendo progresivamente a lo largo de la tarde y la noche.

Nubes en el norte y cielos más despejados en el sur

La nubosidad seguirá presente en diferentes puntos del archipiélago. El Hierro y La Gomera tendrán intervalos nubosos, mientras que en Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa los cielos tenderán a despejarse a medida que avance la jornada.

En las islas de mayor relieve, las nubes quedarán más retenidas en las vertientes norte, donde se mantendrán durante buena parte del día. En cambio, las zonas del sur disfrutarán de más horas de sol y cielos poco nubosos.

Temperaturas de hasta 30 grados

Las temperaturas continuarán siendo elevadas para esta época del año. Los termómetros volverán a alcanzar o superar los 30 grados en algunos puntos de Canarias, especialmente en las zonas más cálidas y expuestas.

El viento soplará de componente alisio, con intensidad moderada y algunos intervalos localmente fuertes en las zonas habituales de mayor exposición.

El viento mantiene el riesgo en el mar

El principal episodio adverso de la jornada se concentrará en el litoral. El viento mantendrá un estado de la mar alterado, con oleaje que superará los 1,5 metros de altura en buena parte de las costas de Canarias.

Ante estas condiciones, se recomienda extremar las precauciones en las zonas costeras, especialmente en áreas expuestas al viento y al oleaje.

En definitiva, Canarias encara un viernes más tranquilo en tierra, con menos lluvias y temperaturas cálidas, pero con el viento y el fuerte oleaje como principales elementos de riesgo.