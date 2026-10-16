La Diputación Permanente se encarga de velar por los poderes de la Cámara, como en este caso por la disolución de la misma como consecuencia de la convocatoria de elecciones generales

La reunión ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de Maricarmen, fallecida a los 87 años tras un desahucio el pasado 23 de septiembre, y por las dos últimas víctimas de violencia machista

Los miembros de la Diputación Permanente guardan un minuto de silencio por las últimas víctimas de la violencia machista y por Maricarmen Abascal. Imagen EFE

Primera reunión de la Diputación Permanente tras la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. La Diputación Permanente, regulada en los artículos 56 y 57 del Reglamento del Congreso, se encarga de velar por los poderes de la Cámara cuando esta no está reunida. La presidenta convoca este órgano, a iniciativa propia o de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de sus miembros.

Fuera de los períodos ordinarios de sesiones que establece la Constitución, la Diputación Permanente puede acordar la convocatoria de sesiones extraordinarias del pleno o de las comisiones. En los casos de disolución o expiración del mandato de las Cámaras, este órgano asume las facultades del pleno para la convalidación o derogación de reales decretos-leyes; y ejerce las competencias que la Constitución otorga al Congreso de los Diputados respecto de los estados de alarma, excepción y sitio.

En la actualidad, la Diputación Permanente está integrada por 68 miembros, más la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de los cuales 27 pertenecen al Grupo Popular; 24 al Grupo Socialista; 6 al Grupo Vox; 6 al Grupo Plurinacional SUMAR; 1 al Grupo Republicano; 1 al Grupo Junts per Catalunya; 1 al Grupo Euskal Herria Bildu; 1 al Grupo Vasco EAJ-PN; y 1 al Grupo Mixto.

Un minuto de silencio

La Diputación Permanente del Congreso ha iniciado su reunión de este viernes con un minuto de silencio unánime en memoria de Maricarmen, fallecida a los 87 años tras un desahucio el pasado 23 de septiembre, y por las dos últimas víctimas de violencia machista.



Todos los miembros de este órgano del Congreso, que cumple sus funciones cuando las Cortes han sido disueltas, han guardado en pie el minuto de silencio a propuesta de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol.



Hace una semana la Diputación Permanente del Senado, con mayoría del PP y donde el PSOE lo había pedido, no guardó el minuto de silencio en memoria de Maricarmen, como tampoco se hizo en la Asamblea de Madrid, aunque sí en las Corts valencianas.



La Diputación Permanente del Congreso debate y vota este viernes los reales decretos-leyes con medidas para los afectados por la dana y la prórroga de las ayudas por la crisis en Oriente Medio.