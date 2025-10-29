El encuentro reconoce el papel clave de las mujeres en el desarrollo agrario y la sostenibilidad del territorio

La Escuela de Capacitación Agraria de Los Llanos de Aridane acogió las Primeras Jornadas de Mujer Rural Emprendedora, un evento que sirvió como escaparate para dar visibilidad a las mujeres rurales y acercar su labor a las nuevas generaciones. El objetivo principal fue fomentar la igualdad de oportunidades y fortalecer el emprendimiento femenino en el ámbito agrario de La Palma.

Durante la jornada, antiguas alumnas compartieron sus experiencias profesionales en sectores como la agricultura ecológica, la ganadería, la educación ambiental, la gestión forestal y la artesanía alimentaria. Sus testimonios reflejaron el creciente protagonismo de las mujeres en la diversificación económica del medio rural y en la gestión sostenible de los recursos naturales.

Mujeres que transforman el mundo rural

Las jornadas representan un paso adelante en el reconocimiento del papel decisivo de las mujeres en la conservación del territorio y la dinamización social de las zonas rurales. Con iniciativas como esta, La Palma reafirma su compromiso con un modelo de desarrollo más equitativo, sostenible y centrado en las personas.