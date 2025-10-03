Tras las detenciones por parte de las autoridades israelís, solo queda un único barco de la flotilla que continúa su ruta hacia Gaza

Israel traslada a prisión a los 473 detenidos de la Global Sumud Flotilla. Imagen de Europa Press

Un total de 473 tripulantes de la Global Sumud Flotilla detenidos por las autoridades israelíes por navegar hacia Gaza para llevar ayuda a la Franja palestina fueron trasladados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, en el sur de Israel.

Según informó este viernes a EFE Loubna Tuma, abogada de Adalah, el equipo jurídico de la Flotilla, ese es el número de pasajeros de los barcos interceptados por Israel conducidos a la prisión, desde donde previsiblemente se les deportará a sus países.

No obstante, la letrada no ha sabido detallar cuántas de esas personas han accedido a la deportación y cuántas no, las dos posibilidades que tienen los arrestados. En el primer caso, se les lleva al aeropuerto para coger un vuelo de deportación y en el segundo se abre un procedimiento judicial en el que un juez decidiría sobre su deportación, un proceso que requiere más tiempo.

Solo un barco de la Flotilla continúa su ruta a Gaza

Según informó el Ministerio de Exteriores italiano, ya se ha trasladado a los parlamentarios y eurodiputados italianos que formaban parte de la Flotilla al aeropuerto de Tel Aviv para tomar un vuelo regular hacia Roma.

Se trata de las eurodiputadas del Alianza Verdes de izquierdas Benedetta Scuderi, del Partido Demócrata (PD) Annalisa Corrado, el senador del Movimiento 5 Estrellas Marco Croatti y el diputado del PD Arturo Scotto.

Desde la noche del miércoles y durante doce horas, la Armada israelí abordó uno a uno los más de 40 barcos que componían la Flotilla, de la que solo sigue navegando en el Mediterráneo uno, el Marinette, que sigue su travesía rumbo a Gaza.

Prisión de Saharonim

Las autoridades israelíes llevaron a los detenidos al puerto de Ashdod, donde la policía les fichó antes de su puesta a disposición ante las autoridades fronterizas para los trámites de migración.

Durante toda la noche, se llevó a cabo este procedimiento y a la mayoría de los arrestados se les ha trasladado en un goteo de autobuses desde dicho puerto hasta la prisión de Saharonim, en la localidad de Kziot, pegada a la frontera con Egipto.

Según explicó a EFE un abogado de la Flotilla, dicha prisión se concibió para inmigrantes en situación irregular en Israel y tiene capacidad para albergar a los cientos de tripulantes de los barcos que intentaban llevar ayuda a Gaza.