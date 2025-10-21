La producción de energía se encarece con la contaminación

Expertos advierten de una elevación de los costes de la energía termosolar por los efectos de la contaminación atmosférica

La contaminación atmosférica eleva los precios de la energía termosolar. Reduce la eficacia de las centrales llegando a generar un sobrecoste de hasta un 50% más.

Investigadores de las universidades de Granada y Almería y del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT, han medido el impacto del polvo y otras partículas en suspensión en la reducción de la eficiencia de las centrales termosolares de torre.

Aerosoles

Los expertos revelan que los aerosoles atmosféricos provocan pérdidas de rendimiento a través de tres mecanismos principales, siendo el verano la estación más crítica.

Durante seis años han desarrollado este análisis que ahora se publica en la revista International Journal of Electrical Power&.

La investigación ha identificado tres vías principales por las que los aerosoles, pequeñas partículas sólidas y líquidas suspendidas en el aire, merman el rendimiento de las plantas.

El efecto más significativo es el «ensuciamiento» -o soiling-, que se produce cuando estas partículas se depositan sobre la superficie de los espejos, lo que reduce su capacidad de reflejar la luz solar hacia la torre receptora.

El trabajo propone utilizar un indicador sencillo y universal, la Profundidad Óptica de Aerosoles (AOD), para evaluar las pérdidas esperadas en cualquier ubicación del mundo.

Optimizar las instalaciones futuras

Esta medición, que puede obtenerse a partir de redes globales de monitorización como AERONET o mediante satélites, se convierte en una herramienta práctica para ingenieros y empresas energéticas a la hora de seleccionar el emplazamiento óptimo para una nueva planta, evitando así zonas con alta concentración de aerosoles.

El estudio concluye que su impacto es máximo durante los meses de verano ya que es en esta época cuando la combinación de los tres efectos, el de ensuciamiento, aumento del tamaño aparente del sol y extinción de la radiación, incrementa el Coste Nivelado de la Energía (LCOE) hasta en un 50 %, encareciendo la electricidad producida.

Este hallazgo permite disponer de una importante referencia para el diseño y la operación de la energía termosolar, una tecnología fundamental por su capacidad de almacenamiento en la transición hacia un sistema eléctrico 100 % renovable.