El programa de Atención Paliativa a Domicilio de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife ha prestado asistencia a más de doscientos pacientes desde su creación. Este servicio inició su andadura como un proyecto piloto en octubre de 2024, abarcando en un primer momento las zonas básicas del suroeste de la isla.

Según ha informado este jueves la Consejería de Sanidad, en sus quince meses de funcionamiento el recurso ha experimentado una implantación progresiva muy favorable.

Cobertura actual en el sur y norte de la isla

A día de hoy, el servicio ya se encuentra totalmente operativo en todos los municipios del sur de Tenerife. También ha llegado a la Zona Básica de Salud de Icod, que da cobertura a los municipios de Garachico y El Tanque.

La asistencia se extiende además a numerosas áreas del norte, incluyendo Los Silos, Buenavista del Norte, La Vera, Casco Botánico, Orotava-Dehesas y Orotava-San Antonio. La red se completa actualmente con la cobertura en Santa Úrsula, La Victoria de Acentejo, La Matanza de Acentejo, Los Realejos y Tacoronte.

Expansión total prevista para 2026

El objetivo a corto plazo es garantizar una atención integral y cercana a todos los pacientes con necesidades paliativas en la isla.

Para ello, está previsto que durante el primer semestre de 2026 se complete el despliegue de la asistencia en el resto de zonas básicas. Esta última fase de expansión incluirá a los municipios de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, cubriendo así la totalidad del territorio insular.

Un equipo humano especializado y apoyo telefónico

El equipo humano de cuidados paliativos a domicilio está conformado actualmente por trece profesionales de la salud. En concreto, la plantilla dispone de seis médicos, seis enfermeros y una trabajadora social.

Además de la asistencia presencial, el programa cuenta con una línea telefónica de apoyo directo. Esta vía permite a los usuarios y a sus familiares realizar consultas inmediatas sobre la situación clínica o el manejo de la sintomatología del paciente.

Refuerzo en la red hospitalaria

Para la Consejería de Sanidad, la consolidación de este recurso a domicilio supone un paso decisivo en el fortalecimiento de la red asistencial. Este avance en la Atención Primaria se complementa con las recientes mejoras en la atención hospitalaria de la isla.

En julio de 2025, el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC) estrenó su propio servicio de Cuidados Paliativos, una especialidad que hasta esa fecha estaba centralizada únicamente en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria.