Programa de las Fiestas del Pino de Teror 2025

Raquel del Rosario será la pregonera de las Fiestas del Pino de Teror 2025, que contará con una amplio programa que aúna fiesta y devoción a la Virgen
Se acerca la festividad más importante de Gran Canaria, la de su patrona, la Virgen del Pino. Teror ya lo tiene todo preparado para celebrarlo por todo lo alto y ya ha anunciado el programa y algunas novedades. Por ejemplo, este año la imagen la Virgen del Pino permanecerá en el presbiterio tras su bajada del camarín el 5 de septiembre hasta el 12 de octubre, y no finales de septiembre como suele ser habitual. Esto se hace por ser Año Santo Jubilar.
La festividad contará con un cartel musical de lujo, con conciertos gratuitos para todos los gustos y edades. El Ayuntamiento de Teror anunció que pasarán por el escenario del Pino artistas como Pastora Soler, Macaco, El Consorcio, Aissa o Henry Méndez, entre otros/as. Y el Cabildo de Gran Canaria celebra su 36º Encuentro musical Teresa de Bolívar. Contará con destacados artistas como el timplista grancanario Hirahi Afonso, el trío C4 de Venezuela, los palmeros Los Troveros de Asieta que cantarán junto a la solista cubana Albita Rodríguez. También con la joven cantante majorera Julia Rodríguez, la artista peruana Susana Baca y la formación grancanaria Makasi.
Te ofrecemos con detalle el programa de este año.
El Pino 2025. PROGRAMA DE ACTOS
Domingo 24 Agosto
- FERIA DE GANADO «EL PINO»
Viernes 29 Agosto
- PREGÓN
- PAPAHUEVOS
- INAUG. CHIRINGUITOS
Sábado 30 Agosto
- «EN PIE»:
FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS EN LA CALLE
Domingo 31 Agosto
- «EN PIE»:
FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS EN LA CALLE
Lunes 01 Septiembre
- SUBIDA DE LA BANDERA
- BAILE DE TAIFAS
Martes 02 Septiembre
- FIESTA INFANTIL
Miércoles 03 Septiembre
- TENDERETE POPULAR
- CONCIERTO (BARRIO EL HORNO)
Jueves 04 Septiembre
- CONCIERTO JOVEN: RAPHAEL
Viernes 05 Septiembre
- BAJADA DE LA VIRGEN
- CONCIERTO LOS VIVANCOS
Sábado 06 Septiembre
- ENCUENTRO FOLC. «FOLK PINO»
- SERENATA
Domingo 07 Septiembre
- OFRENDA ROMERÍA
- VERBENA
- FUEGOS
Lunes 08 Septiembre
- «DÍA DEL PINO»
- CONCIERTO EL CONSORCIO
Martes 09 Septiembre
- TRIBUTO QUEEN
Miércoles 10 Septiembre
- ENTREGA DE HONORES Y DISTINCIONES
Jueves 11 Septiembre
- CONCIERTO TERESA DE BOLÍVAR
Viernes 12 Septiembre
- ENCUENTRO TERESA DE BOLÍVAR
Sábado 13 Septiembre
- ENCUENTRO TERESA DE BOLÍVAR
- TORNEO INTERNACIONAL DE HALTEROFILIA
Domingo 14 Septiembre
- FERIA DE ARTESANÍA
Lunes 15 Septiembre
(espacio en blanco, sin actividad)
Martes 16 Septiembre
(espacio en blanco, sin actividad)
Miércoles 17 Septiembre
- FIESTA DE LA PRIMERA INFANCIA
Jueves 18 Septiembre
(espacio en blanco, sin actividad)
Viernes 19 Septiembre
- CONCIERTO MOCEDADES
Sábado 20 Septiembre
- MARCHA CICLOTURISTA
- ENCUENTRO DE BANDAS DE MÚSICA
Domingo 21 Septiembre
- TRAIL «VILLA VERDE» DE TEROR
Lunes 22 Septiembre
(espacio en blanco, sin actividad)
Martes 23 Septiembre
(espacio en blanco, sin actividad)
Miércoles 24 S.
(espacio en blanco, sin actividad)
Jueves 25 Septiembre
(espacio en blanco, sin actividad)
Viernes 26 Septiembre
- 48º RALLY «VILLA DE TEROR»
Sábado 27 Septiembre
- 48º RALLY «VILLA DE TEROR»