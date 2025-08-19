Programa de las Fiestas del Pino de Teror 2025

Raquel del Rosario será la pregonera de las Fiestas del Pino de Teror 2025, que contará con una amplio programa que aúna fiesta y devoción a la Virgen

Se acerca la festividad más importante de Gran Canaria, la de su patrona, la Virgen del Pino. Teror ya lo tiene todo preparado para celebrarlo por todo lo alto y ya ha anunciado el programa y algunas novedades. Por ejemplo, este año la imagen la Virgen del Pino permanecerá en el presbiterio tras su bajada del camarín el 5 de septiembre hasta el 12 de octubre, y no finales de septiembre como suele ser habitual. Esto se hace por ser Año Santo Jubilar.

La festividad contará con un cartel musical de lujo, con conciertos gratuitos para todos los gustos y edades. El Ayuntamiento de Teror anunció que pasarán por el escenario del Pino artistas como Pastora Soler, Macaco, El Consorcio, Aissa o Henry Méndez, entre otros/as. Y el Cabildo de Gran Canaria celebra su 36º Encuentro musical Teresa de Bolívar. Contará con destacados artistas como el timplista grancanario Hirahi Afonso, el trío C4 de Venezuela, los palmeros Los Troveros de Asieta que cantarán junto a la solista cubana Albita Rodríguez. También con la joven cantante majorera Julia Rodríguez, la artista peruana Susana Baca y la formación grancanaria Makasi.

Te ofrecemos con detalle el programa de este año.

Más de 400 efectivos para la seguridad en las Fiestas del Pino de 2025 en Teror

El Pino 2025. PROGRAMA DE ACTOS

Domingo 24 Agosto

FERIA DE GANADO «EL PINO»

Viernes 29 Agosto

PREGÓN

PAPAHUEVOS

INAUG. CHIRINGUITOS

Sábado 30 Agosto

«EN PIE»:

FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS EN LA CALLE

Domingo 31 Agosto

«EN PIE»:

FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS EN LA CALLE

Lunes 01 Septiembre

SUBIDA DE LA BANDERA

BAILE DE TAIFAS

Martes 02 Septiembre

FIESTA INFANTIL

Miércoles 03 Septiembre

TENDERETE POPULAR

CONCIERTO (BARRIO EL HORNO)

Jueves 04 Septiembre

CONCIERTO JOVEN: RAPHAEL

Viernes 05 Septiembre

BAJADA DE LA VIRGEN

CONCIERTO LOS VIVANCOS

Sábado 06 Septiembre

ENCUENTRO FOLC. «FOLK PINO»

SERENATA

Domingo 07 Septiembre

OFRENDA ROMERÍA

VERBENA

FUEGOS

Lunes 08 Septiembre

«DÍA DEL PINO»

CONCIERTO EL CONSORCIO

Martes 09 Septiembre

TRIBUTO QUEEN

Miércoles 10 Septiembre

ENTREGA DE HONORES Y DISTINCIONES

Jueves 11 Septiembre

CONCIERTO TERESA DE BOLÍVAR

Viernes 12 Septiembre

ENCUENTRO TERESA DE BOLÍVAR

Sábado 13 Septiembre

ENCUENTRO TERESA DE BOLÍVAR

TORNEO INTERNACIONAL DE HALTEROFILIA

Domingo 14 Septiembre

FERIA DE ARTESANÍA

Lunes 15 Septiembre

(espacio en blanco, sin actividad)

Martes 16 Septiembre

(espacio en blanco, sin actividad)

Miércoles 17 Septiembre

FIESTA DE LA PRIMERA INFANCIA

Jueves 18 Septiembre

(espacio en blanco, sin actividad)

Viernes 19 Septiembre

CONCIERTO MOCEDADES

Sábado 20 Septiembre

MARCHA CICLOTURISTA

ENCUENTRO DE BANDAS DE MÚSICA

Domingo 21 Septiembre

TRAIL «VILLA VERDE» DE TEROR

Lunes 22 Septiembre

(espacio en blanco, sin actividad)

Martes 23 Septiembre

(espacio en blanco, sin actividad)

Miércoles 24 S.

(espacio en blanco, sin actividad)

Jueves 25 Septiembre

(espacio en blanco, sin actividad)

Viernes 26 Septiembre

48º RALLY «VILLA DE TEROR»

Sábado 27 Septiembre