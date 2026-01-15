La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores ha anunciado paros para el próximo lunes, 19 de enero, por «obligaciones absurdas que ponen en jaque a miles de pescadores»

Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. REUTERS/ Omar Havana.

Las lonjas cerrarán y las cofradías de pescadores saldrán a la calle en Madrid en el próximo 19 de enero para protestar contra la nueva norma de control de la Unión Europea.

Los pescadores rechazan aspectos del nuevo reglamento como la obligación de comunicar con al menos cuatro horas de antelación la entrada a puerto. En este sentido, el registro de las capturas desde el denominado ‘kilo cero’. Imposiciones, que, según el sector, no se ajustan a la realidad diaria de la flota de bajura.

La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) ha difundido en una circular, los paros y las movilizaciones del lunes. Ese mismo día está prevista una reunión con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Consideran inadmisible la imposición de un preaviso de llegada a puerto de 4 horas para embarcaciones que faenan cerca de la costa y con mareas de menos de 24 horas.

El presidente de la FNCP, Basilio Otero, ha afirmado «se está obligando a los barcos a parar, esperar y perder dinero en el mar solo para cumplir un trámite burocrático». Resalta, que es «una medida inútil, ineficaz y profundamente dañina»

Otero subraya que esta norma pone en riesgo la seguridad de las tripulaciones.

En cuanto a la medida de ‘kilogramo cero’, las cofradías consideran que está desconectada de la realidad porque «pretender que un pescador pese gramos en cubierta, con el barco en movimiento y en plena faena no es control, es desconocimiento de cómo se opera en el mar».

Rechazo de la nueva norma

La FNCP ha denunciado que el reglamento impone «obligaciones absurdas, peligrosas e inaplicables que ponen en jaque a miles de pescadores» y a la pesca fresca de proximidad. Solicitan una reacción al respecto por parte del MAPA.

El día de la protesta, los pescadores paralizarán la flota y cerrarán las lonjas. Gran parte del colectivo se va a desplazar a Madrid para la manifestación. También, se concentrarán en las sedes y en las delegaciones o subdelegaciones del Gobierno de su provincia.

La FNCP decidirá si la flota retoma la actividad en el mar en función de los resultados de la reunión con la Secretaría General de Pesca del MAPA.

Las cofradías piden «exención inmediata de la obligación de notificación previa para los buques con mareas inferiores a 24 horas». En este aspecto, piden un plazo máximo de 30 minutos, como medida transitoria, ajustada al tiempo real de navegación».