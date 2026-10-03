Las protestas denuncian la caída de los decretos de vivienda y reclaman medidas para facilitar el acceso a una vivienda

Manifestaciones por la vivienda en España. EFE

La manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas ha arrancado este sábado en Madrid, donde cuatro columnas han partido desde distintos puntos de la capital para confluir en la Plaza de Cibeles.

La protesta, bajo el lema ‘Hacia la huelga general’, forma parte de una jornada de movilizaciones que se extiende por decenas de ciudades españolas tras el rechazo en el Congreso de los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno. Entre las principales reivindicaciones de los colectivos convocantes están la reducción de los alquileres, los contratos indefinidos y medidas contra la concentración de viviendas en manos de grandes propietarios y fondos de inversión.

En Madrid, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, ha defendido que las movilizaciones continúen y ha planteado la huelga general como próximo horizonte de protesta.

Manifestaciones en diversas ciudades españolas

En Cataluña, los colectivos por la vivienda han concentrado la principal movilización en L’Hospitalet de Llobregat, donde confluyen columnas procedentes de Barcelona y de municipios como Badalona, Terrassa, Cerdanyola y Sabadell.

También se han convocado protestas en Girona y otras localidades del entorno de Barcelona, mientras continúa la acampada instalada en la plaza de Catalunya. En Oviedo, por su parte, los participantes en la acampada de vivienda de la plaza de La Escandalera han denunciado un enfrentamiento con un grupo de personas durante la madrugada y han convocado una concentración para esta tarde.

La jornada incluye además movilizaciones en ciudades como Málaga, Zaragoza, Palma, Bilbao, Sevilla, Valladolid, A Coruña y Santiago de Compostela.

Encarecimiento de la compra y alquiler de vivienda

La protesta también ha llegado a la Comunidad Valenciana, con movilizaciones en València, Alicante y Castellón. En València, miles de personas han recorrido este sábado el centro de la ciudad desde la Porta de la Mar hasta el entorno del Palau de les Arts, donde se celebra el Real Estate Summit, una cumbre del sector inmobiliario.

Los colectivos convocantes han denunciado el encarecimiento de la compra y el alquiler y las dificultades para acceder a una vivienda, y han llamado a continuar la movilización.

Las organizaciones convocantes sitúan estas movilizaciones como respuesta al rechazo parlamentario de los dos decretos de vivienda y plantean mantener la presión para impulsar nuevas medidas.

La jornada se suma a las protestas desarrolladas durante los últimos días, entre ellas las acampadas de Madrid y Barcelona, y se produce después de que el Congreso no convalidara los decretos que incluían medidas relacionadas con la vivienda y la protección de los inquilinos. En total, se han convocado alrededor de medio centenar de movilizaciones durante este fin de semana en diferentes puntos del país.

Enfrentamientos en València

La manifestación en València por la vivienda ha vivido momentos de tensión este sábado al final del recorrido, con enfrentamientos con la Policía que custodiaba el Palau de Les Arts, en cuyo interior se celebra un congreso de inversión inmobiliaria.

La marcha, convocada por cuatro colectivos, ha partido a las 11 de la mañana de la Porta de la Mar hasta llegar al Palau de les Arts, en cuyo interior se celebra el encuentro ‘Valencia Real Estate Summit 2026’, con profesionales del sector inmobiliario, la inversión, el emprendimiento y el liderazgo.

Tensión entre manifestantes y Policía en València. Imagen EFE

Un cordón policial custodiaba el recinto operístico para intentar impedir el acceso, pero algunos manifestantes han conseguido romperlo y han entrado al edificio, mientras que la Policía ha lanzado pelotas de goma y botes de humo.