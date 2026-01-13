La Corporación insular trabaja en la mejora de la seguridad de la red insular de senderos y en este caso, dos acciones destinadas a la zona del Barranco de Las Angustias

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Cabildo Insular de La Palma trabaja en la mejora de la seguridad y accesibilidad en la red insular de senderos, más concretamente en la zona del Barranco de Las Angustias, con dos acciones aprobadas recientemente en Consejo de Gobierno.

Estos dos proyectos comprenden la creación de un protocolo de apertura y cierre del sendero PR-LP13, entre la zona de acampada de Taburiente y el Barranco de Las Angustias, ante la presencia de fenómenos meteorológicos adversas; así como la construcción de una pasarela peatonal de madera que cruzará el barranco en la zona de la Villa y Puerto de Tazacorte, según informa la Corporación insular.

El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, comenta que estas iniciativas “se realizan siempre con el objetivo de continuar dotando a nuestros espacios naturales de las herramientas necesarias para que sean lugares donde los senderistas puedan encontrarse cómodos y seguros, siempre apostando por la sostenibilidad y el respeto al medioambiente”.

En este sentido, el presidente valora la colaboración entre las distintas entidades que han colaborado para llevar a cabo estas acciones “que mejorarán la calidad medioambiental de nuestros senderos, y por ende, la experiencia de nuestros senderistas”.

Pasarela peatonal y protocolo de cierre y apertura

La construcción de la pasarela peatonal de madera cuenta con un presupuesto de 176.764 euros, con un plazo de ejecución máximo de cuatro meses, además de dos años de inspección y mantenimiento de la infraestructura.

Por su parte, la creación del protocolo de cierre y apertura del sendero PR-LP13, entre la zona de acampada de Taburiente y el Barranco de Las Angustias, surge con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas que transitan por este sendero, situado en unárea con riesgo significativo de inundaciones y desprendimientos.

Zona inundable en La Palma. Imagen RTVC

Este plan de actuación cuenta con criterios claros y coordinados para el cierre y reapertura del sendero cuando se declaren situaciones de prealerta, alerta o alerta máxima por lluvias, o cuando se detecten precipitaciones intensas aunque no exista aún una alerta oficial.

Asimismo, se definen los procesos de participación entre las administraciones implicadas, como son Cabildo, Parque Nacional, CECOPIN y CECOES-112 para asegurar una gestión eficaz de la emergencia.