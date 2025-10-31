Esto le espera a los equipos canarios de la División de Honor Plata de balonmano femenino, el Rocasa Gran Canaria, el Romade y el Perdoma

Próxima jornada de los equipos de balonmano femenino canarios / Rocasa Gran Canaria

Estos son los enfrentamientos que tendrán los equipos canarios de balonmano femenino en la sexta jornada de la División de Honor Plata de balonmano, grupo A, donde militan.

El Rocasa Gran Canaria busca entrar en el top 3

El Rocasa Gran Canaria recibe este sábado a las 16:30 horas al Rubensa Indupor Porriño. Las grancanarias necesitan ganar para no perder de vista a Getasur y Cañiza que se encuentran al frente de la clasificación con 10 puntos. El cuarto puesto del Rocasa Gran Canaria (8 puntos) habla del potencial de un equipo que no conoce la derrota y que quiere seguir mirando hacia arriba, con un balance de tres victorias y dos empates.

En esta jornada le visita el Porriño (6 puntos), con tres victorias y dos derrotas. Cuarto contra sexto, con dos puntos en juego muy importantes para los dos, que intentan no descolgarse de la zona alta de la tabla.

Duelo importante para el Perdoma en la parte baja de la tabla

Por otro lado, interesante el encuentro que aguarda al representativo de la isla de Tenerife, el Perdoma que se desplaza hasta tierras gallegas este sábado a las 19:00 horas, para medirse al SAR Rodavigo, en un duelo de equipos necesitados en la parte baja de la clasificación.

Las tinerfeñas van últimas con cero puntos, en zona de descenso, y su rival va antepenúltimo con una victoria y cuatro derrotas, de ahí la importancia de los puntos en juego en este enfrentamiento. El que gane tomará oxígeno para ir alejándose de los puestos de descenso.

El Romade quiere seguir escalando posiciones

Por último, el Romade de Gran Canaria recibirá el domingo a las 12:00 horas al Hand Vall Valladolid. Ambos equipos no pueden permitirse un tropiezo, porque les frenaría para seguir escalando posiciones. Las grancanarias van octavas con dos victorias, y las del Valladolid van décimoprimeras con una victoria.