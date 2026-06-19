En virtud de esta iniciativa, se intervendrá de forma integral en un gran talud que actualmente presenta un aspecto abandonado

El consejero de Sector Primario del Cabildo de Tenerife, Valentín González, visitó este viernes las obras de regeneración paisajística de la TF-1 que se llevan a cabo en el talud, propiedad de Mercatenerife, situado en el margen derecho de la vía, cuya ejecución está integrada en el mayor plan de inversiones de su historia.

Imagen cedida.

Este proyecto de mejora paisajística supondrá una inversión de 3,3 millones de euros y cuenta con un plazo de ejecución de 8 meses.

Imagen cedida.

Gran talud

En virtud de esta iniciativa, se intervendrá de forma integral en un gran talud que actualmente presenta un aspecto abandonado, con alta presencia de vegetación invasora, escombros y pérdida de sustrato por erosión hídrica.

La zona de actuación cuenta con una superficie de planta de casi 54.000 metros cuadrados, pero debido a su pronunciada pendiente, la superficie real de intervención es de 64.778 metros cuadrados, recoge una nota del Cabildo.

Estabilización de taludes

El consejero puso de manifiesto que se trata de un «hito de colaboración institucional, que se plasma en un convenio de colaboración entre Mercatenerife y el área de Carreteras del Cabildo, que no solo resuelve una demanda histórica de seguridad vial y estabilización de taludes frente a la caída de materiales, sino que dignifica la principal puerta de entrada a la capital».

A esto agregó que «Mercatenerife se integra de lleno, de esta forma, en el modelo de isla sostenible que se impulsa desde el Cabildo, recuperando este espacio degradado y frenando su erosión».

Durante la visita, el consejero, que estuvo acompañado por el gerente de Mercatenerife, Alejandro Fernández, destacó que «esta actuación paisajística coincide con un despliegue insular sin precedentes, que roza los 5 millones de euros, y que permitirá consolidar Mercatenerife como un referente logístico en Canarias entorno a los conceptos de eficiencia y sostenibilidad«.

Plan de Actuaciones

De hecho, la entidad ejecuta este año, a través del Plan de Actuaciones, Inversiones y Financiación, un total de 4.948.000 euros y su tendencia expansiva sitúa las inversiones de los últimos tres años en una cifra que supera los 12 millones de euros.

Las actuaciones que ya se encuentran en marcha y ejecutadas durante este periodo se dividen en dos grandes bloques estratégicos, como son el de la sostenibilidad y la eficiencia energética, y el de la accesibilidad y el control.