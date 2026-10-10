PSOE de Canarias dice que ahora es «el momento de salir a ganar» y escuchar las «reivindiaciones populares»

González ha defendido la regulación del mercado de vivienda, así como de los alquileres, particularmente de las habitaciones

La vicesecretaria portavoz del PSOE Canarias, Elena Máñez, y el secretario general de Juventudes Socialistas de Canarias, Tomás González, han señalado que ahora es «el momento de salir a ganar» y escuchar las «reivindicaciones populares».

La vicesecretaria portavoz del PSOE Canarias, Elena Máñez, y el secretario general de Juventudes Socialistas de Canarias, Tomas González / PSOE CANARIAS

González ha reivindicado el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con Canarias, apelando a la movilización ciudadana ante las próximas elecciones del 29 de noviembre. «Es ahora el momento de salir a ganar, de escuchar las reivindicaciones populares, a los movimientos sindicales y asociativos, sin dar ni un paso atrás en los derechos conquistados», apuntilló.

En relación con ello, el secretario general de Juventudes Socialistas de Canarias, Tomás González, ha indicado que el «mayor problema» que tiene la juventud de Canarias «se llama Fernando Clavijo y Manolo Domínguez», a quienes ha acusado de estar «absolutamente entregados» a las políticas de vivienda que «representa la compra de un ático por parte del gobierno de Isabel Díaz Ayuso en del Madrid».

Regularización de la vivienda

González ha defendido la regulación del mercado de vivienda, así como de los alquileres, particularmente de las habitaciones, porque «no» se puede seguir viviendo en habitaciones compartidas, según ha informado el PSOE de Canarias en nota de prensa.

Por su parte, Máñez se ha referido a la «inacción» del Gobierno de Canarias ante la «crisis habitacional» que atraviesa el archipiélago, a pesar de tener «competencias y herramientas» para ofrecer respuestas a las miles de familias que «tienen dificultades» para acceder a una vivienda o pagar el alquiler.

En este marco se ha preguntado «¿A quiénes están protegiendo?» desde el Ejecutivo autonómico ante, dijo, su «negativa a aplicar medidas para contener los precios y combatir la especulación«, al tiempo que ha defendido la «necesidad de reforzar» la protección de las personas «más vulnerables, ampliar el parque público de vivienda y garantizar que el acceso a un hogar digno sea un derecho efectivo y no un privilegio».

Dos iniciativas a CC y PP

La vicesecretaria socialista ha pedido al Gobierno de Canarias que reaccione, informando que el Grupo Parlamentario Socialista llevará al pleno de la próxima semana dos iniciativas para exigir a Coalición Canaria y Partido Popular que «activen el complemento de vivienda de la Renta Canaria de Ciudadanía y aprueben un nuevo plan de vivienda a diez años, con financiación suficiente y objetivos concretos».

También interpelará a la consejera canaria de Juventud, Candelaria Delgado, para que detalle los objetivos y propósitos que se marca el Gobierno regional ante la actual situación «de precariedad, especialmente en vivienda, que vive este sector de la población».

«Tenemos un Gobierno que se ha negado a aplicar la Ley estatal de Vivienda. No creen que se deba intervenir el mercado. Dos años y medio buscando excusas para impedir que Las Palmas de Gran Canaria sea declarada zona de mercado residencial tensionado», apuntó para añadir que esta «negativa» se suma al «rechazo» de otras propuestas socialistas como la creación de un registro de grandes tenedores o la limitación a tres viviendas vacacionales por propietario.