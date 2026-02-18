ES NOTICIA

Los Pueblos Más Bonitos de España en Canarias recibieron 4,7 millones de visitantes

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Las cinco localidades que pertenecen a este grupo son Teguise, Garachico, Tejeda, Betancuria y Agulo

Los Pueblos Más Bonitos de España en Canarias consolidaron su peso dentro de la red nacional con un total de 4.777.090 visitantes en 2025. Mientras, en el conjunto nacional, los municipios miembros de este grupo superaron los 40 millones de visitas durante el pasado año.

Los Pueblos Más Bonitos de España en Canarias recibieron unos 4,7 millones de visitantes/ Archivo RTVC

Según afirmó la entidad a través de un comunicado, el perfil de la demanda refleja el posicionamiento exterior del archipiélago con 2.528.939 visitantes internacionales (53 %) frente a 2.248.151 nacionales (47 %), uno de los modelos más equilibrados dentro de la red.

Visitantes por localidad

En Lanzarote, Teguise registró 2.476.903 visitantes, con un predominio internacional del 61 %, consolidándose como uno de los principales referentes patrimoniales del archipiélago. En Tenerife, Garachico alcanzó 934.400 visitantes, con mayoría nacional (63 %) y un marcado componente histórico vinculado a su casco antiguo y su entorno litoral.

Por su parte, en Gran Canaria, Tejeda recibió 665.864 visitantes, combinando paisaje de interior y atractivo cultural. En Fuerteventura, Betancuria sumó 374.089 visitantes, con un perfil mayoritariamente internacional (62 %).

Finalmente, en La Gomera, Agulo registró 325.834 visitantes, con una distribución equilibrada entre mercados nacionales e internacionales.

En Tenerife, Garachico alcanzó 934.400 visitantes con un marcado componente histórico / Archivo RTVC

Mercados emisores

Los Pueblos Más Bonitos de España en Canarias recibieron el pasado año principalmente visitantes de Reino Unido y Alemania, seguidos de Francia, Italia, Polonia, Suiza, Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos y Portugal como principales mercados emisores.

Teguise registró 2.476.903 visitantes, con un predominio internacional del 61 % / Archivo RTVC

Según esta entidad, «en 2025 los municipios canarios certificados demuestran que la proyección global del archipiélago puede convivir con la excelencia patrimonial y la autenticidad cultural«.

En total, la Asociación Los Pueblos más Bonitos de España ya representa a 126 localidades.

