Puedes donar sangre con tatuajes, diabetes, después de un viaje o con medicación

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud desmiente los mitos más comunes en torno a la donación de sangre

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) recuerda los requisitos para donar sangre con el objetivo de desmontar los mitos más comunes que existen en torno a la extracción. Lo primero que hay que saber es que el personal del SCS realiza una encuesta a los potenciales donantes antes de la extracción para garantizar su idoneidad. No se descarta inicialmente, por ejemplo, a quien lleve tatuajes, tenga diabetes o acabe de llegar de un viaje. Cada caso se analiza para ver si es susceptible de donar. Vemos los requisitos.

Mano de donante de sangre con tatuajes

Tatuajes y viajes

En este sentido, desde el SCS se explica que las personas con tatuajes sí pueden donar sangre siempre y cuando hayan pasado, al menos, cuatro meses desde su realización. En cualquier caso, se recuerda la importancia de acudir a establecimientos autorizados que cumplan con todas las normas de higiene.

Otro de los mitos más comunes es la imposibilidad de donar sangre después de viajar a determinados destinos. En este caso, depende de la zona visitada y de las normativas sanitarias vigentes, por lo que este requisito se actualiza de forma frecuente. Por ello, los profesionales de Hemodonación y Hemoterapia informan en el momento de la donación de los destinos con restricciones.

En la actualidad, si se han visitado países con alto riesgo de contagio de enfermedades como la malaria, se debe esperar cuatro meses antes de donar sangre. Por otra parte, este año se eliminó la restricción respecto a la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob, conocida como la enfermedad de las vacas locas, que ha afectado durante años a los donantes que vivían en el Reino Unido.

Enfermedades y medicación

Otra creencia extendida es la de no poder donar sangre cuando se está siguiendo algún tratamiento que requiere medicación. Cabe destacar que no todos los fármacos excluyen a la hora de donar sangre, es el caso, por ejemplo, de los antibióticos.

Los pacientes que siguen tratamientos crónicos para enfermedades como la hipertensión o la diabetes también pueden donar sangre, siempre y cuando las patologías estén controladas.

Se recuerda que todas las campañas de donación cuentan con un equipo de profesionales sanitarios expertos, que harán en una primera entrevista una evaluación personal de los usuarios para garantizar la idoneidad de los posibles donantes de sangre.

Requisitos para donar

Para poder ser donante hay que cumplir unos requisitos indispensables. Es necesario tener entre dieciocho y 65 años (hasta sesenta si es su primera donación), pesar más de cincuenta kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada. Con el objetivo de resolver cualquier duda, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia cuenta con un teléfono gratuito de atención al donante, el 900 234 061.