Este miércoles, a partir de las 22:30 horas, el programa de Televisión Canaria recorre las islas más salvajes de Puerto Rico y los paisajes volcánicos de Catania y Tajogaite

Televisión Canaria emite este miércoles 8 de abril, a partir de las 22:30 horas, una nueva entrega de ‘Islas Felices’, el espacio de viajes que invita a descubrir destinos insulares a través de la mirada de sus habitantes.

En esta ocasión, el programa continúa su recorrido por Sicilia de la mano de Carlos Hamilton, en la segunda parte de su inmersión en la isla italiana. El reportero visita la ciudad volcánica de Catania y asciende por las laderas del imponente Etna, uno de los volcanes más activos de Europa. El viaje se completa con un recorrido por algunas de las joyas del barroco siciliano, como Siracusa, Noto y Taormina, además de enclaves emblemáticos como la plaza de San Antonio.

Desde el Caribe, Víctor Brito se adentra en la naturaleza más salvaje de Puerto Rico, explorando las islas municipio de Vieques y Culebra. Entre senderos, playas de arena negra y rutas a caballo, el reportaje culmina con una experiencia única: la visita nocturna a una de las bahías bioluminiscentes más brillantes del mundo, donde el agua se ilumina con cada movimiento.

El recorrido se cierra en Canarias, donde Yasmina Segara visita el nuevo Mirador de Tajogaite, en La Palma. Un enclave sobrecogedor que permite contemplar el paisaje transformado tras la erupción volcánica y que se ha convertido en símbolo de la reciente historia de la isla.

Con esta nueva entrega, ‘Islas Felices’ continúa apostando por mostrar destinos que combinan naturaleza, cultura y emoción, acercando al espectador a experiencias que invitan a viajar sin salir de casa.