Comienza la cuenta atrás para el Carnaval de Puerto del Rosario con la publicación de las bases para la Carrera de Arretrankos y la Gran Cabalgata

Las personas o grupos del Carnaval que quieran participan en la Carrera de Arretrankos del Carnaval de Puerto del Rosario pueden ya consultar las bases.

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha publicado las bases también para la Gran Cabalgata Carnavalera 2026. En la web municipal se encuentran las bases para los dos eventos más populares de las próximas fiestas.

Los días 7 y 14 de febrero, se desarrollarán estos actos. Con un éxito de participación todos los años. Desde el gobierno local señalan que se trata de dos de los actos más esperados de las carnestolendas capitalinas.

Diversión, color y creatividad

Estos actos llenan las calles de color, creatividad y ambiente festivo. La implicación ciudadana es cada vez más amplia, y el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, anima a la ciudadanía a sumarse a estas iniciativas.

El edil de la capital insular subraya “el Carnaval es una de las celebraciones más queridas por nuestros vecinos y vecinas». Además, destaa, «Los Arretrankos y la Gran Cabalgata son el mejor reflejo del talento, la imaginación y las ganas de disfrutar que tiene Puerto del Rosario”.

La concejala de Festejos, Tacoremi Gutiérrez, señala que “ya estamos trabajando para que el Carnaval 2026 vuelva a ser una fiesta participativa y pensada para todos los públicos».

Un Carnaval que estará basado en el mundo de los musicales. Las bases recogen los requisitos de participación y plazos de inscripción de ambos eventos, así como la documentación necesaria para formalizar la inscripción.