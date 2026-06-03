El diputado popular confirma contactos con distintas fuerzas de centro derecha, entre ellas el proyecto político de la alcaldesa de Mogán.

Carlos Sánchez descarta que Onalia Bueno encabece la lista del PP al Cabildo de Gran Canaria.

El diputado nacional del Partido Popular por Canarias, Carlos Sánchez, se ha pronunciado este miércoles en De La Noche Al Día de La Radio Canaria sobre la posibilidad de que Onalia Bueno concurra a las próximas elecciones locales en las listas del PP.

Sánchez ha confirmado que continúan las conversaciones entre el Partido Popular y distintas formaciones de centro derecha, entre ellas el proyecto político liderado por la alcaldesa de Mogán. Sin embargo, ha dejado claro que Bueno no encabezará la candidatura popular al Cabildo de Gran Canaria.

“En ningún caso encabezará”

“En ningún caso encabezará. No porque no tenga capacidad, porque es una alcaldesa extraordinaria y ha demostrado tener una capacidad política y de liderazgo muy grande. Pero una formación como el PP, con su estructura, formación y tradición, tiene también personas adecuadas para hacerlo. En esas conversaciones estamos”, ha afirmado.

El diputado popular ha destacado la trayectoria política de la regidora moganera y ha valorado su capacidad de gestión y liderazgo, aunque ha insistido en que el Partido Popular cuenta con perfiles propios para liderar la candidatura insular.

Las declaraciones se producen en un contexto de acercamiento entre distintas fuerzas del espacio de centro derecha en Canarias de cara a las próximas citas electorales.