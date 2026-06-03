El coche colisionó contra el tranvía y se vieron afectadas una persona de 46 años y una menor de edad, aunque ninguna de las lesiones reviste gravedad

Las obras del tranvía de Tenerife se mantendrán hasta el día 10

Dos personas han resultado heridas de carácter leve este miércoles tras una colisión entre un turismo y el tranvía en la confluencia de la Rambla de Pulido con la calle Iriarte, en Santa Cruz de Tenerife.

Según ha informado a EFE el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, entre las afectadas se encuentra una persona de 46 años, a la que trasladaron a un centro hospitalario, mientras que una menor de edad abandonó el lugar junto a sus familiares antes de que la asistieron los servicios sanitarios.

El accidente se produjo sobre las 7:45 horas y obligó a interrumpir temporalmente la circulación de la Línea 1 del tranvía a la altura de la parada de Weyler, lo que provocó retrasos durante la mañana.

La operativa de la línea ya ha quedado restablecida y funciona con normalidad.