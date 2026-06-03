El coche colisionó contra el tranvía y se vieron afectadas una persona de 46 años y una menor de edad, aunque ninguna de las lesiones reviste gravedad
Dos personas han resultado heridas de carácter leve este miércoles tras una colisión entre un turismo y el tranvía en la confluencia de la Rambla de Pulido con la calle Iriarte, en Santa Cruz de Tenerife.
Según ha informado a EFE el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, entre las afectadas se encuentra una persona de 46 años, a la que trasladaron a un centro hospitalario, mientras que una menor de edad abandonó el lugar junto a sus familiares antes de que la asistieron los servicios sanitarios.
El accidente se produjo sobre las 7:45 horas y obligó a interrumpir temporalmente la circulación de la Línea 1 del tranvía a la altura de la parada de Weyler, lo que provocó retrasos durante la mañana.
La operativa de la línea ya ha quedado restablecida y funciona con normalidad.