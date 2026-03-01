ES NOTICIA

Quevedo participa sobre una carroza en la Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Redacción RTVC
El artista canario participó en la cabalgata a bordo de la carroza con la que protagonizó el videoclip de su último tema ‘Ni borracho’

140.000 mascaritas tomaron el sábado las calles de Las Palmas de Gran Canaria durante la Gran Cabalgata del Carnaval de «Las Vegas». Participaron 113 carrozas entre las que se encontraba una muy especial: la del artista canario Quevedo.

El cantante se sumó al desfile de su ciudad natal y lo hizo subido a la colorida carroza diseñada por Capi Cabrera con la que protagoniza el videoclip de su último tema Ni borracho, lanzado hace algo más de dos semanas. Tiempo suficiente para que se aprendieran la letra las decenas de seguidores y seguidoras que acompañaron al vehículo del artista durante el recorrido.

La presencia de Quevedo fue uno de los platos fuertes de la cabalgata. Un desfile que comenzó pasadas las 16:00 horas, cuando partió la comitiva desde la calle Juan Rejón rumbo al parque San Telmo donde el primero de los vehículos llegó aproximadamente a las 20:20 horas.

Lo hizo precedido de una cabecera festiva. Integrada por figurantes del patrocinador Mahou, la Batucada Sambukka, los personajes del Carnaval, la afilarmónica Los Nietos de Kika y el Grupo Amanecer Rociero, ganadores del primer premio de vestuario del Concurso de disfraces adultos, respectivamente.

