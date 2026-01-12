Consulta el horario del Racing Santander vs UD Las Palmas, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J22 de LaLiga Hypermotion 25-26

Racing Santander y UD Las Palmas se enfrentan este domingo 18 de enero a partir de las 15:15 (hora canaria) en el Estadio El Sardinero. El encuentro corresponde a la jornada 22 de LaLiga Hypermotion 25-26.

Racing Santander vs UD Las Palmas | LaLiga Hypermotion 25-26

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras empatar por 1-1 ante el Deportivo La Coruña. El equipo de Luis García se encuentra en puestos de ascenso directo. El equipo está firmando un buen inicio de temporada, lo que lo consolida como uno de los favoritos al ascenso.

Por su parte, el Racing Santander se encuentra líder de LaLiga Hypermotion. El equipo que tiene 38 puntos busca ganar la liga y volver a Primera División.

Posiciones en la clasificación de Racing Santander y UD Las Palmas

En la clasificación, Las Palmas se encuentra en 2ª posición, con 38 puntos. Por su parte, el Racing ocupa la primera posición. El conjunto cántabro se encuentra también con 38 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre Racing Santander y UD Las Palmas

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos Las Palmas ha ganado dos, han empatado otro y el último lo ganó el Deportivo. El equipo canario ha ganado sus dos últimos partidos de los últimos cinco, habiendo empatado los otros dos y perdido otro. Por su parte, el equipo coruñés llega al encuentro habiendo ganando solamente uno de sus últimos cinco enfrentamientos, empatado otro y perdido los otros tres.

Minuto a minuto en directo de Racing Santander y UD Las Palmas

Estadísticas del partido en vivo entre Racing Santander y UD Las Palmas

Alineaciones de Racing Santander y UD Las Palmas

