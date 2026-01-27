El presidente del club grancanario habló en rueda de prensa sobre el cierre del mercado de fichajes

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, aseguró este martes que han «invertido mucho» con los cuatro fichajes realizados hasta ahora en el mercado de invierno, y que esa apuesta «debe dar sus frutos» para conseguir el ascenso a Primera División.

Ramírez: «Hemos invertido mucho en mejorar el equipo y tiene que dar sus frutos»/ Imagen de la UD Las Palmas

El club grancanario no ha dado por cerrado el capítulo de incorporaciones en este plazo que finalizará el próximo lunes, como han admitido el propio Ramírez y el director deportivo de la entidad, Luis Helguera, en rueda de prensa.

Expectativas para la segunda vuelta

El presidente isleño confirmó la renovación de Helguera en su departamento porque están «muy satisfechos con su trabajo» y quieren darle «continuidad a esta forma de trabajar».

Ramírez entiende que el equipo amarillo atraviesa un «bache» en la competición, pero lo considera «normal», e incluso lo esperaban porque «lo tienen todos los equipos», y apuntó que después de dos derrotas consecutivas, ante Racing de Santander (4-1) y Córdoba (1-2), no deben obsesionarse con ganar.

Por otro lado, también afirmó que no sería malo un empate el próximo viernes en la visita a la Real Sociedad B, que ocupa la zona de descenso.

«Estamos muy tranquilos, a un punto de los puestos de ascenso, y ahora se trata de insistir en el trabajo», añadió.

Como sucedió en temporadas anteriores, Ramírez adelantó que no lograr el ascenso «no sería un fracaso», porque, a su juicio, el problema sería «no poner toda la carne en el asador» como ha hecho el club con los fichajes de Benedetti, Pedrola, Bravo y Miyashiro.

Ale García celebra su gol frente al Córdoba CF/ Imagen de la UD Las Palmas

Recuperación de piezas clave

El máximo dirigente de la entidad explicó que esos cuatro movimientos se consultaron con el entrenador, Luis García, y vienen a sustituir a otros «que no se utilizaron», como Jaime Mata y Marc Cardona, ambos desvinculados del club, y los cedidos Adam Arvelo (Unionistas de Salamanca) y Edward Cedeño (Albacete).

Además, Ramírez recordó que van a recuperar para lo que resta de temporada a «jugadores importantes» como Sandro Ramírez y Kirian Rodríguez.

Por otra parte, Ramírez aclaró que no hay ninguna polémica interna con Jonathan Viera y Jesé Rodríguez, porque «los egos personales pasaron a la historia, y ahora son más veteranos», después del enfado del primero de ellos cuando lo sustituyeron el pasado sábado ante el Córdoba, en el minuto 65.

«Son dos jugadores cruciales para intentar lograr el objetivo, y ambos tienen muy claro que lo que prima es el equipo», zanjo el presidente de la entidad