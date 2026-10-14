Ramírez vaticina que Juan Manuel Rodríguez será el entrenador el resto de la temporada

El presidente amarillo confía en que el técnico deje de ser interino y consiga revertir la situación del equipo, que se encuentra a solo tres puntos del descenso

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha expresado este miércoles su deseo de que Juan Manuel Rodríguez continúe al frente del equipo amarillo hasta final de temporada en LaLiga Hypermotion. El técnico asumió el banquillo de forma transitoria tras la destitución de Rubén de la Barrera el pasado lunes, pero el máximo dirigente del club confía en que su nombramiento se convierta en definitivo.

Durante la inauguración de un centro médico en Telde, Ramírez ha reconocido que los resultados deportivos han obligado a tomar una decisión que el club no deseaba. «Los resultados nos han invitado a tomar una decisión que no queríamos», ha señalado.

El presidente ha defendido la elección de Juan Manuel Rodríguez por su conocimiento del equipo. Considera que el entrenador «conoce perfectamente las virtudes y defectos» de la plantilla y se ha mostrado convencido de que «le va a ir muy bien y se convertirá en definitivo».

Ramírez pide más implicación a los veteranos

Tras la destitución de Rubén de la Barrera, el presidente de la UD Las Palmas mantuvo una conversación con los jugadores para analizar la situación deportiva.

Según ha explicado, los futbolistas «son conscientes de que hay que dar algo más». En este sentido, ha reconocido que algunos de los jugadores con mayor experiencia todavía no han mostrado su mejor nivel.

«No tenemos la mejor versión de los veteranos y los necesitamos, porque los jóvenes han ido dando el nivel», ha afirmado Ramírez, que considera fundamental recuperar el rendimiento de los futbolistas más experimentados.

Los 50 puntos siguen siendo el objetivo de la UD Las Palmas

La UD Las Palmas atraviesa una situación complicada en LaLiga Hypermotion. El conjunto amarillo se encuentra a solo tres puntos de los puestos de descenso a Primera Federación, aunque su presidente mantiene la confianza en alcanzar el objetivo de la permanencia.

«Siempre hemos hablado de 50 puntos y estoy seguro de que los vamos a conseguir», ha asegurado Ramírez, que ha pedido unidad para superar el momento deportivo. «Tenemos que estar todos unidos, juntos y tirar hacia adelante», ha añadido.

Juan Manuel Rodríguez debutará ante el Castellón

El nuevo entrenador amarillo afrontará su primer partido este sábado en el Estadio de Gran Canaria frente al CD Castellón, tercer clasificado de LaLiga Hypermotion.

Será el primero de dos encuentros consecutivos en casa para la UD Las Palmas, que recibirá siete días después a la Real Sociedad B.

Estos compromisos supondrán las primeras pruebas para Juan Manuel Rodríguez, que tendrá el reto de mejorar los resultados del equipo y alejarlo de la zona de descenso.