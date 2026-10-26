Aseguran que llevan cerca de dos años conviviendo con los roedores, que atribuyen al abandono de varios solares privados. El Ayuntamiento ha trasladado el caso al área de Sanidad para localizar a los propietarios.

Ratas por las calles y hasta dentro de las viviendas. Es la situación que denuncian vecinos de La Orotava, que aseguran llevar cerca de dos años conviviendo con estos roedores, que relacionan con varios solares privados en estado de abandono.

Uno de los afectados es Gabriel, que asegura haber encontrado cuatro ratas en su casa en apenas diez días. Una situación que, según los vecinos, no es aislada y se repite en otros hogares de la zona.

Los residentes señalan a varios solares sin mantenimiento como el origen del problema. Afirman que los roedores salen de estos espacios y terminan entrando en las viviendas, lo que ha llevado a algunos vecinos a tomar medidas para intentar proteger sus casas.

El Ayuntamiento busca a los propietarios

Consultado por esta situación, el Ayuntamiento explica que se trata de solares privados. No obstante, asegura que ha trasladado el caso al área de Sanidad para tratar de localizar a sus propietarios y buscar una solución.

Mientras tanto, los vecinos aseguran que la presencia de ratas se ha convertido en algo cotidiano en esta calle de La Orotava y reclaman medidas para acabar con un problema que, denuncian, se prolonga desde hace años.