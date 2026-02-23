Rayo Vallecano B vs CD Tenerife B | J25 Segunda Federación 25-26

Rayo Vallecano B vs CD Tenerife B. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 1 de marzo. Partido correspondiente a la J25 de la Segunda Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Rayo Vallecano B y CD Tenerife B se enfrentan este domingo 1 de marzo a partir de las 11:00 (hora canaria) en la Ciudad Deportiva Fundación Rayo Vallecano. Partido correspondiente a la jornada 25 de la Segunda Federación.

Rayo Vallecano B vs CD Tenerife B | J25 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto tinerfeño llega al duelo tras perder por 1-3 ante el Rayo Majadahonda. El filial tinerfeño se encuentra a mitad de la tabla del grupo V de la Segunda Federación, en séptima posición, con un partidos menos.

Por su parte, el Rayo Vallecano B se encuentra en puestos de descenso, con 26 puntos. Es decir, se encuentra en decimocuarta posición.

Posiciones en la clasificación de Rayo Vallecano B y CD Tenerife B

En la clasificación, el Tenerife B se encuentra en 7ª posición con 37 puntos. En cambio, el filial del Rayo Vallecano ocupa la decimocuarta posición. El conjunto madrileño con 26 puntos se encuentra con 11 puntos menos que el equipo blanquiazul.

Últimos enfrentamientos H2H entre Rayo Vallecano B y CD Tenerife B

El Rayo Vallecano B y el CD Tenerife B se han enfrentado solamente una vez y ganó el CD Tenerife B. El equipo canario en sus últimos cinco partidos ha ganado tres de ellos, habiendo empatado uno y perdido el otro. Por su parte, el equipo madrileño llega habiendo perdido sus últimos cinco partidos.

