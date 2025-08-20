Reabiertos los senderos de La Gomera al rebajarse el riesgo de incendio

El Cabildo de La Gomera rebaja al grado 2 las medidas preventivas ante la alerta por riesgo de incendios forestales, por lo que ya se puede transitar por su red de senderos

El Cabildo de La Gomera ha informado de la rebaja al grado 2 de las medidas preventivas ante la alerta por riesgo de incendios forestales, con lo que desde este miércoles se reabre la red insular de senderos. También se permite de nuevo la estancia en zona de monte y áreas recreativas, y se habilita el entrenamiento de caza sin armas.

Sendero en la isla de La Gomera que ya se puede transitar de nuevo tras la rebaja del riesgo de incendio en la isla

Cambios meteorológicos

Esta disminución responde a la situación meteorológica actual y las previsiones para los próximos días. «No obstante, debemos seguir actuando con prudencia y responsabilidad, cumpliendo con el resto de medidas preventivas que siguen vigentes», exponen desde el Cabildo.

Prohibiciones que continúan

El grado 2, en cambio, implica la aplicación de restricciones como la prohibición de realizar fuego en exteriores, incluidas hogueras, barbacoas, fogones, cocinas de gas o de leña. La prohibición de quemas de restos vegetales o forestales. La prohibición de exhibiciones pirotécnicas en zonas de riesgo y el uso de maquinaria o herramientas que generen chispas, como motosierras, amoladoras o grupos de soldadura.

También queda prohibida la actividad de aprovechamiento forestales y uso de recursos de zona forestal, así como el desarrollo de actividades cinegéticas y concursos de caza; la utilización de vehículos a motor en pistas forestales con fines recreativos; y quedan suspendidos los eventos deportivos y las actividades recreativas en zonas de riesgo.

El Cabildo ha reiterado la importancia de seguir las indicaciones de la Dirección General de Seguridad y Emergencias y de contactar con el 112 o con el CECOPIN (922 14 15 01) ante cualquier incidente.