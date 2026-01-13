El equipo merengue tomó esta decisión tras la derrota en la final de la Supercopa

El Real Madrid prescindió este lunes de Xabi Alonso como técnico jefe del club tras caer en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona. En un comunicado, el club informó de que «de mutuo acuerdo» con el técnico «ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo«, del que se hace cargo Álvaro Arbeloa, hasta ahora entrenador del Castilla.

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso y escoge a Álvaro Arbeloa. EFE

«Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa», aseguró el Real Madrid en el comunicado.

Corta trayectoria al mando del Real Madrid

Xabi Alonso tomó las riendas del club madrileño para dirigir al equipo en el Mundial de Clubes el pasado mes de junio, tras cerrar su etapa en el Bayer Leverkusen.

Elegido como el sustituto del italiano Carlo Ancelotti, el entrenador más laureado de la historia del club blanco, el técnico se estrenó el 18 de junio con un empate ante Al-Hilal. Tras cuatro victorias en el torneo, cayó en semifinales, goleado por el PSG (4-0).

Xabi Alonso ha dirigido como entrenador del Real Madrid 34 encuentros. EFE

En la actual campaña, Xabi Alonso ha dejado segundo clasificado al club en LaLiga EA Sports, a 4 puntos del Barcelona, clasificado entre los ocho primeros en la fase de liga de la ‘Champions League’ y en octavos de final de la Copa del Rey.

El técnico cedió en la final de la Supercopa de España, tras eliminar al Atlético de Madrid en semifinales, en el clásico frente al Barcelona (3-2), una derrota que ha desencadenado su destitución.

En total, Xabi Alonso ha dirigido como entrenador del Real Madrid 34 encuentros, de los que venció 24, empató 4 y encajó 6 derrotas.

Arbeloa, nuevo entrenado jefe

Álvaro Arbeloa, actual técnico del Real Madrid Castilla, es el elegido por la directiva madridista para tomar las riendas de primer equipo en sustitución de Xabi Alonso.

«El Real Madrid CF comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo», anunció el club en un comunicado.

Álvaro Arbeloa dirigía al Castilla desde junio de 2025, tomando el relevo de Raúl González, y toda su carrera como técnico se ha desarrollado en la cantera madridista, donde comenzó en la temporada 2020/2021 dirigiendo al Infantil A, proclamándose campeón de liga.

Álvaro Arbeloa es el elegido por la directiva madridista para tomar las riendas de primer equipo. EFE

Tras esto, entrenó al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025.

Arbeloa asume el banquillo del primer equipo tras solo unos meses en el Castilla, en los que tiene al filial madridista en cuarta posición del Grupo 1 de Primera RFEF.

En el comunicado del club merengue, no se especifica la duración del contrato de Álvaro Arbeloa como técnico del primer equipo, cuyo primer reto será este miércoles, en la visita al Albacete para la disputa de los octavos de final de la Copa del Rey.