Consulta el horario del Real Valladolid vs UD Las Palmas, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J14 de LaLiga Hypermotion 25-26. El partido lo puedes seguir en directo en RTVC

Real Valladolid vs UD Las Palmas se enfrentaban este viernes 14 de noviembre, a las 19:30 horas (hora canaria) en el Estadio Jose Zorrilla. El encuentro corresponde a la jornada 14 de LaLiga Hypermotion 25-26.

Real Valladolid vs UD Las Palmas | LaLiga Hypermotion

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras ganar por 3-1 al líder de la competición, el Racing de Santander en casa. El equipo de Luis García se en puestos de playoff. El equipo está firmando un muy buen inicio de temporada, lo que lo consolida como uno de los favoritos al ascenso.

Por su parte, el Valladolid se encuentra séptimo a solo 1 punto de entrar en playoff. El equipo con 20 puntos sueña con volver a primera división.

Posiciones en la clasificación de la Real Valladolid y UD Las Palmas

En la clasificación, Las Palmas se encuentra en 3ª posición, a 2 puntos del primero, el Racing de Santander, al que ganó en la jornada anterior. Por su parte, el Valladolid ocupa la séptima posición. El conjunto vallisoletano se encuentra con 20 puntos, a 1 de entrar en puestos de playoff de ascenso.

Últimos enfrentamientos H2H entre la Real Valladolid y UD Las Palmas

En los últimos tres enfrentamientos entre ambos equipos Las Palmas gano dos de ellos y el último lo empataron. El equipo canario ha ganado dos de sus últimos tres partidos. Sin embargo, el equipo castellanoleonés llega al encuentro habiendo ganado solamente uno de sus últimos tres partidos, habiendo empatado su último partido de liga y perdido el partido de Copa del Rey.

H2 con Minuto a minuto en directo del Real Valladolid vs UD Las Palmas

Estadísticas del partido en vivo entre Real Valladolid y UD Las Palmas

Alineaciones del Real Valladolid y UD Las Palmas

