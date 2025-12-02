Entierro en el cementerio de Frontera de dos de los cinco migrantes que fallecieron el pasado fin de semana intentando alcanzar las costas de Canarias

En el cementerio de La Frontera han sido enterrados dos de los migrantes fallecidos el pasado fin de semana en El Hierro.

Sepultura en el cementerio de La Frontera de dos de los migrantes fallecidos el pasado fin de semana.

Uno de los cinco fallecidos ha podido ser identificado. Su nombre aparece en la lápida. Se trata de Souleymane Foreseri. Los demás migrantes han sido inhumados con una numeración. Una placa con el día de la muerte y el número de la embarcación.

Tres de ellos han sido enterrados en el cementerio de El Mocanal, en Valverde.

Últimas llegadas

Las edades oscilaban entre los 15 y los 35 años. En la embarcación viajaban con 121 personas. Este cayuco se quedó sin avituallamiento y combustible a 30 kilómetros al sur de El Hierro.

Salvamento Marítimo salió a su rescate el domingo por la mañana.

El varón identificado, Souleymane Foreseri, pertenecía al cayuco que llegó el sábado con 214 personas. Los tripulantes relataron que echaban en falta a uno de ellos. Su cuerpo fue localizado por un bañista en la bahía de La Restinga.

Según el testimonio de los supervivientes, durante la travesía murieron otros tres compañeros.

En 2025 ascienden a 14 los migrantes han fallecidos intentando llegar a Canarias.