La Asociación Tierra Bonita pide eliminar las zonas de exclusión en el cuarto aniversario del apagado del volcán de La Palma. También solicita quitar el ‘semáforo amarillo’ de nivel de emergencia por riesgo volcánico y que se pase a ‘verde’

La Asociación Tierra Bonita ha pedido al Cabildo de La Palma que elimine las zonas de exclusión a las que no pueden acceder los propietarios de viviendas o terrenos cuando se cumple el cuarto aniversario del apagado del volcán ‘Tajogaite’.

Además, ha incidido en la solicitud de que se ponga fin al ‘semáforo amarillo‘ del nivel de emergencia por riesgo volcánico y que se pase a ‘verde’.

Hace cuatro años se dio por certificado el fin de la erupción

En este sentido, el día de Navidad de 2021, hace cuatro años, se dio por certificado que el volcán ‘Tajogaite’, surgido en las entrañas de Cumbre Vieja, había dejado de rugir tras 85 días que obligaron a desalojar a unos 7.000 vecinos.

La lava se llevó por delante más de 1.200 hectáreas de superficie y casi 1.700 edificaciones en total, entre ellas más de 1.300 viviendas.

En un comunicado, el colectivo ciudadano ha apuntado que en un recurso potestativo de reposición contra el decreto 2025/12388, en vigor desde principios de diciembre, defiende que mantener estas restricciones cuatro años después de la catástrofe «ya no está justificado, al no existir riesgo inmediato para las personas por emisiones peligrosas ni temperaturas anómalas, como además reconoce el propio documento impugnado».

Por ello, Tierra Bonita ha subrayado que el Cabildo no sustenta este nuevo decreto en ningún informe científico actualizado que avale la persistencia de peligros para la salud o la seguridad, sino que «se limita a invocaciones genéricas a supuestos criterios técnicos, sin identificar autoría, fecha, ni órgano emisor ni contenido concreto».

Para la asociación, otro de los argumentos contra este decreto es la falta la cobertura jurídica de la figura de ‘zona de exclusión’ (en las que siguen incluidos Puertos Naos y La Bombilla).

Al respecto, ha resaltado que «no aparece en la legislación vigente y, por tanto, el Cabildo no puede imponer prohibiciones generales e indefinidas de acceso bajo esa denominación, afectando a derechos básicos de propiedad y uso».

Quitar el ‘semáforo amarillo’

Por otro lado, Tierra Bonita ha insistido en su discrepancia con el mantenimiento del semáforo volcánico en amarillo (o nivel de alerta I) cuatro años después de apagado el volcán.

«Una situación, sostenida por los órganos de gestión del Plan de Emergencias Volcánicas ( PEVOLCA) y el Plan de Emergencias de La Palma (PEINPAL), que no se ajusta al diseño normativo del sistema, que concibe ese nivel como transitorio y ligado a una fase preeruptiva o de evolución desfavorable que ya no existen», apuntó.

A este respecto, el colectivo ha comentado que «el Cabildo muestra de forma reiterada una falta de transparencia y de participación ciudadana, como prueba además el hecho de que el Consejo Sectorial para la Recuperación de La Palma no ha sido convocado desde su constitución en abril de 2023, pese a estar previsto en las leyes».