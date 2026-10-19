Reclaman más equidad y acceso a tratamientos contra el cáncer de mama

En el Día Internacional del Cáncer de Mama, pacientes y referentes sociales piden una atención personalizada, diagnósticos accesibles y nuevos fármacos sin discriminación por el lugar de residencia

Hoy, 19 de octubre, se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Mama. En el Cabildo de Tenerife, afectadas y referentes sociales han leído un manifiesto para dar visibilidad a esta enfermedad y reclamar mejoras. Piden equidad en el trato a las afectadas y que todas puedan acceder a los diagnósticos y a tratamientos innovadores sin discriminación por el lugar de residencia. También exigen una atención personalizada a través de equipos multidisciplinares.

Informa: Redacción Informativos RTVC

“Hoy unimos nuestras voces para visibilizar esta enfermedad, reivindicar una atención integral y recordar a todas las mujeres que la afrontan que no están solas”, señaló María del Carmen Bonfante, presidenta de Ámate.

Por su parte, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó el anuncio del Sistema Canario de Salud sobre la ampliación del cribado. “El Sistema Canario de Salud daba un paso muy importante anunciando el cribado desde los 45 hasta los 74 años. Nos parece fundamental que se haya dado ese paso y que se vaya a implementar”.

Más de 33.000 nuevos casos al año en España

En España se diagnostican cada año más de 33.000 nuevos casos de cáncer de mama. La tasa de supervivencia global a los cinco años del diagnóstico ronda el 90 % y la cifra se supera cuando el tumor se detecta en fases precoces. Por eso, los exámenes de mama regulares son determinantes.

Muchos casos, sin embargo, se descubren de forma fortuita. Es lo que le ocurrió a Isis Isachis Torres, ex-paciente oncológica. “Gracias a un accidente, pero nos llevaron urgente para el hospital en ambulancia y nos metieron en una máquina para ver si se nos había roto algo. Resulta que ahí lo vieron”, explica.

Así descubrió que tenía cáncer de mama y comenzaron las preguntas. “¿Me voy a morir? La doctora guapísima, una rubia de ojos azules, me dijo: todos nos vamos a morir”.

El impacto del diagnóstico

Con el diagnóstico surgieron dudas y también preocupaciones. Para Isis, poder guardar óvulos fue importante durante el proceso. “El proceso lo he pasado mejor porque pude guardar óvulos porque siempre he querido ser madre”. Superarlo no ha sido fácil. Según Isis, es fundamental mantener una actitud positiva y recurrir al humor.

“Yo no tengo miedo, es decir, yo sé que lo voy a pasar. Es decir, yo sé que esto es un momento, una etapa, un bache. Y creo que ponerle un toque de humor me salvó de caer en no soy yo. Me miro en el espejo, me miraba en el espejo, pasaba por un espejo y me miraba y decía: estoy calva, ¿verdad que estoy calva?”.

También considera importante no estar sola y compartir lo que se está viviendo. “Que tengo amigas aquí que han tomado antidepresivos porque tienen miedo de morirse y dejar a sus hijos, hijos de 3, 4 años”. Isis quiere transmitir además un mensaje de esperanza. Superar un cáncer de mama cambia la perspectiva de la vida y permite valorar lo que realmente importa. “Pasas por allí y muchos están alegres de estar vivos”.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Unos 1.600 casos al año en Canarias

El aumento de los casos de cáncer de mama tiene mucho que ver con los hábitos de vida. Unos 1.600 se diagnostican en Canarias cada año. Cuando se trata de cáncer metastásico, el impacto en el bienestar emocional y en la intimidad de las pacientes es mayor. Las oncólogas reclaman, además, agilizar el acceso a nuevos fármacos que mejoran la calidad de vida.

“Que los fármacos que ya tienen su estudio y que tienen su aprobación por las agencias reguladoras los podamos tener para nuestras pacientes porque el tiempo es oro. Hay muchísimas pacientes, sobre todo las pacientes que tienen un cáncer de mama que es hormonal, que llamamos luminal, que pueden estar con un tratamiento oral que no tenga ningún efecto secundario. Pueden mantener una calidad de vida espectacular”, explica Elisenda Llabrés, oncóloga del Hospital Insular-Materno Infantil.

Para profundizar en estas cuestiones, el Colegio de Médicos de Las Palmas organiza este jueves una jornada para pacientes y familiares.