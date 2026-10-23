Tras más de dos décadas, se podrán recolectar mejillones canarios en Fuerteventura gracias a la autorización de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha autorizado la recolección de mejillón canario (Perna perna) en Fuerteventura hasta el próximo 30 de noviembre. En un comunicado, la Consejería explica que esta medida responde a una solicitud de la Cofradía de Pescadores de Gran Tarajal y permite recuperar la extracción de este recurso marisquero en la isla, bajo determinadas condiciones, después de 22 años de veda.

Mejillón canario

Dos décadas de protección

Esta medida atiende las demandas del sector pesquero artesanal de Fuerteventura, cuyos profesionales han trasladado la recuperación de las poblaciones de mejillón tras más de dos décadas de protección.

En paralelo, la Consejería ha encargado a la empresa pública Tragsatec un estudio científico para conocer el estado actual de las poblaciones de mejillón canario y evaluar su capacidad de recuperación.

Este trabajo, cuya finalización está prevista para el verano de 2027, permitirá disponer de información actualizada sobre la situación de la especie y determinar si procede revisar las condiciones actuales de protección y aprovechamiento de este recurso en la isla.

El marisqueo del mejillón canario está regulado por el Decreto 134/1986, de 12 de septiembre, mientras que la Orden de 16 de julio de 2004 establece el régimen específico de veda en la costa de Fuerteventura, adoptado para favorecer la recuperación y conservación de las poblaciones de este molusco.

Con fecha y límite

La autorización, aprobada por la Dirección General de Pesca, permite la extracción del mejillón durante el periodo señalado y conforme a los límites establecidos, sin que ello suponga el levantamiento general de la veda ni una modificación definitiva del régimen de protección de la especie.

Desde el Gobierno canario han apuntado que la última evaluación científica de las poblaciones de mejillón canario en Fuerteventura se realizó en 2014, por lo que resulta necesario actualizar el conocimiento sobre su estado de conservación y evolución.

Los resultados del nuevo estudio permitirán fundamentar futuras decisiones sobre la gestión de este recurso, atendiendo tanto a la conservación del molusco como a las necesidades del sector pesquero artesanal.

Con esta actuación, el Gobierno de Canarias busca compatibilizar la protección de las poblaciones de mejillón canario con el desarrollo de la actividad marisquera tradicional, mediante un aprovechamiento controlado y basado en criterios científicos que garantice la sostenibilidad del recurso a largo plazo, indica la nota.