El ministro Planas asegura que el acuerdo beneficiará en particular a los buques de marisqueros que tienen base en Andalucía, los de Canarias, los atuneros cerqueros congeladores de Galicia y el País Vasco y los arrastreros y de palangre

Barcos de pesca en Lanzarote/RTVC

La Comisión Europea anunció este lunes la conclusión de un acuerdo pesquero con Mauritania que permitirá a la flota europea, y en particular a la española como principal beneficiaria de licencias, volver a faenar en las aguas de ese país, después de la suspensión del pacto tras su expiración a mediados de noviembre.

«Empiezo el día con una noticia positiva: anoche pudimos concluir un acuerdo sostenible de pesca con Mauritania», anunció el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, a su llegada a un Consejo de ministros europeos de Pesca en el que, a petición de España, se abordará la situación de ese acuerdo.

Kadis añadió que ese pacto, que durará cuatro años, «es beneficioso para Mauritania, la UE y nuestro sector». En ese contexto, felicitó a la ministra de Pesca del país africano, Aissata Lam, por los «intercambios constructivos» mantenidos y por la conclusión del protocolo. «Estoy deseando la puesta en marcha efectiva del acuerdo», dijo el titular de Pesca del Ejecutivo comunitario.

Planas: «Excelente noticia»

El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, dijo en declaraciones a la prensa que el acuerdo de pesca sostenible entre la UE y Mauritania es una «excelente noticia«, al ser uno de los caladeros más importantes para España, con una media de 30 buques en los últimos años faenando en esas aguas. «Se trata de un protocolo muy importante para nuestro sector pesquero», subrayó.

El ministro indicó que el acuerdo beneficiará en particular a los buques de marisqueros que tienen base en Andalucía (Huelva y Cádiz), los de Canarias, los atuneros cerqueros congeladores de Galicia y el País Vasco y los arrastreros y de palangre.

España, explicó además Planas, «ha tenido una participación muy activa a lo largo de los últimos días para permitir este resultado positivo». Se trata de un «acuerdo estratégico» para España, dijo. El ministro esperó que la flota española pueda volver a las aguas de Mauritania «cuanto antes». El «único lamento», dijo, es que no se haya podido llegar a un acuerdo antes del día 14 de noviembre, que fue cuando expiró. «Esperamos y deseamos que nuestra flota pueda volver cuanto antes a faenar en aquellas aguas», afirmó en todo caso Planas.

Indicó, asimismo, que la Comisión Europea desvelará los detalles técnicos exactos, es decir, los plazos en los que se formalizará el acuerdo, cuándo tendrá lugar el retorno de los buques y sobre las cantidades que la UE pagará a Mauritania a cambio del acceso a las aguas. No obstante, adelantó que se mantendrá «una presencia activa en el caladero».

Desarrollo del sector

Planas indicó asimismo que en la UE se ha pasado de acuerdos pesqueros que incluían solo compensaciones económicas a pactos más amplios que permiten el desarrollo del sector en beneficio de esos países terceros, además de la transparencia de las actividades pesqueras sostenible para evitar la pesca ilegal.

«Hemos subrayado la importancia de la dimensión exterior de la pesca europea porque permite el desarrollo de la pesca sostenible», afirmó. Y dijo que va a aprovechar hoy para reclamar la activación de los acuerdos durmientes concluidos por la UE con países terceros, porque de los 20 países concluidos por la UE con países terceros, hay diez que «no tienen una efectiva aplicación en este momento».

El último acuerdo pesquero entre la UE y Mauritania, que expiró el pasado 14 de noviembre, ofreció cerca de un centenar de licencias para buques de diez países comunitarios; España tuvo más de 50, que aprovecharon barcos de Andalucía, Galicia, Canarias y del País Vasco. A cambio, la UE compensó a Mauritania con 60,8 millones de euros anuales en el anterior protocolo.