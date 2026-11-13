La flota pesquera española abandona Mauritania ante el fin del acuerdo con la UE y sin fecha de regreso

El fin del acuerdo pesquero con la UE obliga a más de 50 barcos españoles a abandonar las aguas mauritanas sin garantías de cuándo podrán regresar

Imagen de archivo de la flota española

La flota pesquera española tendrá que abandonar este sábado las aguas de Mauritania tras la expiración del acuerdo de pesca entre este país y la Unión Europea (UE). La falta de renovación del protocolo, cuyas negociaciones continúan abiertas, genera una gran incertidumbre entre los armadores que temen importantes pérdidas económicas y no saben cuándo podrán regresar a uno de los caladeros más importantes para el sector.

El acuerdo, considerado el más relevante de la Unión Europea en materia pesquera, ha permitido durante los últimos años que cerca de un centenar de barcos de diez países comunitarios faenen en aguas mauritanas. España ha contado con más de 50 licencias, utilizadas por embarcaciones de Andalucía, Galicia, Canarias y el País Vasco.

La actividad de estos barcos resulta especialmente importante para determinados puertos y lonjas españolas como la de Cádiz, que depende en buena medida de las capturas procedentes de este caladero.

A cambio de permitir la actividad pesquera, la Unión Europea ha abonado a Mauritania una compensación de 60,8 millones de euros anuales. Sin embargo, las nuevas exigencias económicas planteadas por Nuakchot se han convertido en uno de los principales obstáculos para alcanzar un nuevo acuerdo.

La salida de los barcos también tendrá consecuencias para los trabajadores locales. Los buques que permanecen en la zona hasta el último momento deberán desembarcar a sus tripulantes mauritanos ya que la finalización del protocolo dejará sin empleo a cerca de un millar de marineros del país.

Negociaciones contrarreloj para evitar una ruptura

La Comisión Europea ha presentado una nueva propuesta a Mauritania con una mejora de la compensación económica y de los cánones que deberán abonar los armadores para poder faenar en sus aguas.

Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está presionando para acelerar las negociaciones y conseguir una renovación antes de que expire el acuerdo. La secretaria general de Pesca, Isabel Artime, ha señalado que el Gobierno está instando a la Comisión Europea a intensificar los contactos para alcanzar un pacto antes de las 23:59 horas del 14 de noviembre.

También el Ministerio de Asuntos Exteriores está participando en las gestiones diplomáticas para intentar desbloquear la situación.

Desde la patronal de armadores Cepesca, su secretario general, Javier Garat, ha destacado la importancia estratégica del acuerdo, que no se limita únicamente a la actividad pesquera. Mauritania también recibe importantes fondos europeos destinados a programas de cooperación, que desde 2021 se sitúan entre los 800 y los 1.000 millones de euros.

Pérdidas de millones de euros para el sector

La falta de un acuerdo tendrá un impacto económico inmediato sobre las empresas pesqueras. Según la Asociación Nacional de Marisqueros (Anamar), los 15 buques de esta modalidad que trabajan en Mauritania perderán más de cinco millones de euros mensuales si no pueden continuar faenando. En un periodo de seis meses, las pérdidas podrían alcanzar los 30 millones.

Las consecuencias también se dejarán notar en las lonjas españolas. El puerto de Cádiz comercializó durante 2025 capturas por valor de 13,2 millones de euros y, en los primeros nueve meses de 2026, alcanzó los 8,64 millones gracias a la actividad vinculada al acuerdo pesquero.

La situación preocupa especialmente a los armadores que no disponen de otros caladeros donde trasladar sus embarcaciones. María José de Pazo, armadora del buque gallego ‘Fuente de Macenlle’, ha advertido del impacto que tendrá la interrupción de la actividad y ha señalado que Cádiz celebrará el próximo lunes la última subasta de pescado procedente de Mauritania.

Además, está prevista una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno para expresar el malestar del sector.

De Pazo ha calificado la situación de «brutal» y ha alertado de que la falta de capturas también puede afectar al abastecimiento de pescado durante la campaña de Navidad, uno de los periodos de mayor actividad comercial del año.

Los armadores cuestionan los caladeros alternativos

Desde el Ministerio de Pesca, Isabel Artime ha asegurado que existen otros caladeros en los que la flota podría desarrollar su actividad tanto si se alcanza un nuevo acuerdo como si las negociaciones fracasan.

Sin embargo, los armadores no comparten plenamente esta valoración y consideran que las alternativas son limitadas. Los buques merluceros, como el ‘Fuente de Macenlle’, no disponen de opciones claras para trasladar su actividad.

En el caso de los marisqueros andaluces, Guinea-Bisáu podría convertirse en una alternativa aunque existe preocupación por el riesgo de sobreexplotación de sus recursos pesqueros. Los atuneros, por su parte, cuentan con más posibilidades de operar en otros caladeros gracias a los acuerdos existentes.

La incertidumbre ha provocado críticas hacia la gestión de las negociaciones por parte de las instituciones europeas. María José de Pazo ha denunciado la falta de planificación y transparencia y ha advertido de que la situación puede empujar a los armadores europeos a cambiar de bandera para mantener su actividad.

También ha mostrado su preocupación por los trabajadores del sector que desconocen si podrán mantener sus empleos y hacer frente a sus compromisos económicos mientras se resuelve el futuro del acuerdo.

Por el momento, la flota española deberá abandonar las aguas mauritanas este sábado mientras continúan las negociaciones para intentar recuperar el acceso a uno de los caladeros fundamentales para la pesca española.