En el año 2000, un grupo de empresarios aunaron compromiso y visión de futuro para dar forma a la Asociación de Empresarios de La Gomera
Hace 25 años un grupo de empresarios decidió unirse para impulsar el desarrollo económico de La Gomera.
Trabajo de entidades
Así nació la asociación de empresarios que hoy cuenta con más de 150 asociados. La pasada noche de sábado, un cuarto de siglo después, se reconoció el trabajo de estas entidades.
Empresas asociadas
Se trata de una asociación que cuenta en la actualidad con más de 150 empresas asociadas mostrando el crecimiento de este último cuarto de siglo.
Mencionado acto se centró en realizar un homenaje a quienes han contribuido a su progreso. Así es que, un reconocimiento a una vida de dedicación y las empresas familiares que forman el tejido empresarial contribuyendo a la vida económica y social de La Gomera.