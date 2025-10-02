Así, el ayuntamiento contratará a 24 personas desempleadas para la recuperación y acondicionamiento de varios caminos rurales de Los Llanos de Aridane

Los Llanos de Aridane pone en marcha un Plan de Empleo para recuperar sus caminos rurales. Imagen de Archivo

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane en La Palma ha puesto en marcha un Plan de Empleo destinado a la recuperación y acondicionamiento de varios caminos rurales del municipio, y que permitirá la contratación de 24 personas desempleadas durante tres meses.

La iniciativa, enmarcada en el Programa de Fomento de Empleo Agrario y en la línea de Zonas Rurales Deprimidas 2025 del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), cuenta con un presupuesto de 182.957,70 euros para favorecer tanto la inserción laboral como la mejora de espacios vinculados a la agricultura y al turismo rural.

El alcalde Javier Llamas ha subrayado que la actuación tendrá efectos positivos en distintos ámbitos, “tanto en la contribución a la inserción laboral, uno de los compromisos del consistorio, como en la mejora de varios espacios de nuestro municipio para la práctica de la agricultura y el turismo rural a través del senderismo”.

Desde el consistorio llanense han detallado que el plan se desarrollará mediante cuadrillas compuestas por peones agrícolas, oficiales albañiles y peones de construcción.