Los servicios de emergencia acudieron tras el aviso de un familiar al conocer que el cadáver del hombre se encontraba en un barranco de Anaga, todo apunta a un accidente

Recuperan el cadáver de un hombre en un barranco de Anaga, Tenerife. CECOES 112

Efectivos de emergencias han recuperado este miércoles el cadáver de un hombre en un barranco del parque rural de Anaga, en Tenerife, informó el Centro Coordinador de Emergencias 112 del Gobierno de Canarias.

La alerta se recibió sobre las 10:30 de la mañana por parte de un familiar, que informó de que el hombre se encontraba en el fondo del barranco, cerca de la carretera que une Almáciga y Benijo.

SUC confirmó el fallecimiento

Tras activar los recursos de emergencia, el personal del Servicio de Urgencias Canario llegó al lugar y confirmó el fallecimiento. Posteriormente, Bomberos de Tenerife procedieron a recuperar el cuerpo.

La Policía Nacional se encarga de instruir las diligencias correspondientes, aunque fuentes de emergencias señalan que todo apunta a que la caída fue accidental.