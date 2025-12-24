Los últimos pasajeros han llegado desde aire y mar para reunirse con sus familiares antes de Nochebuena

A pocas horas de la Nochebuena, los aeropuertos de Canarias viven este miércoles una jornada de gran movimiento. Miles de personas se agrupan en las terminales, ansiosas por reunirse con sus seres queridos para celebrar la Navidad.

Desde este miércoles hasta el próximo 7 de enero se han programado unas 18.045 operaciones aéreas, reflejando el aumento de viajeros durante estas fechas tan señaladas en todo el archipielago.

Inicio de las fiestas con mucha emoción

El Aeropuerto de Tenerife Norte y el de Gran Canaria son grandes muestras de estas cantidad de pasajeros y se llenan de emoción y abrazos. Muchos viajeros aprovechan la víspera de Navidad para hacer los últimos ajustes en su llegada a casa.

«Por trabajo, yo no tenía fiestas hasta hoy», comenta uno de los pasajeros, mientras que otra asegura que las fechas no coinciden con su turno laboral, lo que le permite disfrutar de las festividades en familia.

Reencuentros familiares en los aeropuertos canarios gracias a la Navidad / Archivo RTVC

En Gran Canaria, las llegadas no se detienen. «Casi un mes sin venir, venimos de Lanzarote, a disfrutar de la familia», comenta una viajera emocionada. En algunos casos, estos reencuentros tienen un toque aún más especial, como el de una señora que, por primera vez, conoce a su bisnieta.

No solo los aeropuertos son puntos de llegada, también los puertos, como en La Gomera, donde algunos gomeros regresan para compartir las fiestas con los suyos. Un día lleno de ilusión, nostalgia y el deseo de estar en casa por Navidad.









