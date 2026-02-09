Se tratan de pulsos de eventos de baja frecuencia y que se encuentran a una profundidad cercana a los 10 y 12 kilómetros

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado desde el pasado sábado en torno a 90 terremotos concentrados en el sector oeste de Las Cañadas del Teide.

Registran 90 terremotos en Las Cañadas del Teide en los últimos tres días/ Imagen del Gobierno de Canarias

Según detallaron fuentes del IGN, estos movimientos sísmicos se tratan de pulsos de eventos de baja frecuencia, con algunos terremotos de tipo híbrido intercalados, a una profundidad aproximada de entre 10 y 12 kilómetros.

Se trata de una zona donde ya se han registrado episodios similares en los últimos años y este tipo de actividad forma parte del comportamiento habitual del sistema volcánico de Tenerife, inciden desde el IGN.

No hay cambios significativos

El número total de eventos detectados durante los últimos tres días se encuentra en torno a los 90, aunque hay ciertos periodos de tiempo en los que resulta difícil contabilizarlos debido al solape de los eventos.

El IGN destaca una serie registrada el sábado entre las 18:25 y las 19:00 horas, así como una señal de mayor duración detectada este lunes a las 10:23 horas.

Este tipo de señales sísmicas suelen asociarse al movimiento de fluidos en profundidad, un proceso habitual en sistemas volcánicos activos como el de Tenerife.

Con la información disponible en este momento, el IGN no observa indicios de cambio significativo en el estado del sistema volcánico de la isla.

No obstante, el IGN continúa con la vigilancia permanente de la actividad sísmica y volcánica de la isla, prestando especial atención a la evolución de estas señales, agregaron las fuentes.