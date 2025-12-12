Los agentes de la UCO requieren documentación en el marco de la operación en la que han sido detenidos Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso

Vista de la entrada de la sede de la SEPI, este jueves en Madrid. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha requerido este jueves documentación a las empresas públicas SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa dentro de la operación en la que han sido detenidos la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso. EFE/ Zipi

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han presentado este viernes en las sedes de Correos. También en organismos dependientes de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, fundamentalmente direcciones generales. Lo han hecho para requerir documentación sobre contratos y subvenciones investigados en relación a la trama vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez.

Según ha adelantado El País y han confirmado a EFE fuentes de la investigación, estos requerimientos de documentación forman parte de la operación puesta en marcha por orden del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional. En este marco han sido detenidos Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y Antxon Alonso, considerado socio en la empresa Sevinabar del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

El Juzgado ordenó la practica de 19 registros y requerimientos de información en el día de ayer y se conocieron algunos de ellos. Como los que tuvieron lugar en las sedes de la SEPI o de Enusa, empresa pública en la que Leire Díez trabajó una temporada al igual que en Correos.

Las fuentes han precisado que los agentes se han desplazado a organismos dependientes de esos ministerios. Como la Dirección General de patrimonio del Estado o el Tribunal de Recursos contractuales, entre otras. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han indicado a EFE que la Guardia Civil ha solicitado documentación. «Y el ministerio la ha entregado a los agentes con total colaboración y transparencia».

Secreto de sumario

Fuentes de Correos han señalado que el organismo está atendiendo los requerimientos recibidos. Pero no han querido aportar más información a EFE por respeto al secreto de sumario.

Ayer la UCO requirió documentación a las empresas públicas SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa. Y realizó algunos registros, también en domicilios, de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra.

Además de a esas empresas públicas, los agentes acudieron a las instalaciones de Forestalia en Zaragoza y Madrid. A la asesoría fiscal Conaudire, en la capital mañana, o a la empresa Cemsal.

También registraron un bar de Sevilla supuestamente vinculado al expresidente de la SEPI Vicente Fernández. El juez investiga en esta operación posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, según han informado fuentes jurídicas.

Los tres detenidos por la UCO serán puestos este sábado a disposición judicial . Se encuentran desde el miércoles en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid).