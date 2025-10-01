Regresan las lluvias a Canarias y se activa la prealerta

Prealerta por lluvia en Fuerteventura y Lanzarote desde las 6 de la mañana del jueves



El Gobierno de Canarias ha declarado prealerta por lluvias en las islas de Fuerteventura y Lanzarote a partir de las seis de la mañana de este jueves, 2 de octubre, según ha anunciado mediante un comunicado.

Vista del temporal de olas y viento de este fin de semana, en la localidad de El Cotillo, en el municipio de La Oliva donde se han registrado lluvias débiles durante la tarde del pasado domingo. Cielos nubosos y lluvias débiles en las islas. EFE/ Carlos De Saá

La llegada de probables precipitaciones débiles y/o moderadas, en un entorno en que no se descartan chubascos ocasionales y tormentas en el entorno de las dos islas afectadas, ha motivado dicha declaración, difundida por internet por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad regional 112.

En un comunicado se detalla que el Ejecutivo, a través de la Dirección General de Emergencias, ha decidido activar la situación de prealerta por lluvias en Lanzarote y Fuerteventura a partir de las 06:00 horas del 2 de octubre, «teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA)«.

En el comunicado se precisa que el ámbito de la prealerta es todo el territorio de ambas islas orientales.