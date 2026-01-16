El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, responsable de su ejecución, estima que los trabajos comenzarán antes del 30 de junio

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructuras, Sostenibilidad y Calidad Turística, financia las obras para la rehabilitación integral del casco antiguo de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, con una partida de 918.905 euros.

Tránsito de los peatones

Para la consejera Jéssica de León, «hoy es un día importante para la ciudad de Puerto del Rosario porque tres administraciones nos hemos unido con el objetivo de que su casco histórico tenga mayor accesibilidad y tránsito de los peatones. Es aquí donde se encuentran los mayores problemas, contando incluso con algunas calles donde no existen ni aceras».

«Cuando el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el Cabildo de Fuerteventura nos llamaron para actuar de forma conjunta, abrimos la puerta inmediatamente para sacar un proyecto que es de vital importancia para la revitalización del casco histórico. Esta actuación, además, se complementa con otras iniciativas que estamos llevando a cabo a través de Gesprotur para la renovación de distintos enclaves del municipio», explicó De León.

Presentación del proyecto

La consejera hizo estas declaraciones durante la presentación del proyecto de rehabilitación del casco antiguo de la capital majorera, que contó con la presencia de la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García; el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera; el director general de Infraestructuras, Sostenibilidad y Calidad Turística del Gobierno de Canarias, Héctor Mateo; y el consejero delegado de Gesprotur, Ignacio Solana.

Por tanto, el presupuesto total de esta actuación plurianual asciende a 2.107.289 euros. De esta cantidad, la Consejería aporta más del 43%, mientras que el 57% restante corresponde al Cabildo de Fuerteventura, que aporta 594.047 euros, y al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, con 594.627 euros.

Arquitectura tradicional

Se prevé intervenir sobre una superficie cercana a los 8.000 metros cuadrados creando una plataforma única que combina ingeniería con arquitectura tradicional. La intervención está estructurada en dos zonas de actuación: la zona A, que comprende el tramo final de la calle Virgen del Rosario, calle Teófilo Martínez y el tramo final de la calle Fernández Castañeyra, y la zona B, que abarca las calles Doctor Mena, Ruíz de Alda, Comandante Franco, Gobernador García Hernández, Ayose y La Orchilla.

Entre las principales acciones previstas destacan la creación de una plataforma de uso mixto para vehículos y peatones, con prioridad para los peatones; la renovación integral del pavimento; la instalación de nuevo mobiliario urbano, señalética y alumbrado; y la creación de espacios ajardinados con vegetación autóctona y zonas de descanso, pensados para mejorar la experiencia urbana de vecinos y visitantes.

Tres administraciones

Para la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, «esta actuación es un buen ejemplo de cómo entendemos la inversión pública desde la institución insular: una inversión útil, coordinada y pensada para mejorar la vida diaria de las personas y la calidad de nuestro destino».

García destacó, además, la colaboración entre las tres administraciones, «aportando el Cabildo cerca de 600.000 euros a este proyecto de regeneración integral del casco histórico de la capital majorera, dando especial importancia a la accesibilidad universal, mejorando los espacios públicos y poniendo en valor nuestra historia».

Puerto del Rosario

Por su parte, el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, aseguró que «la concesión de esta subvención por parte del Gobierno de Canarias permite impulsar un proyecto estratégico para la capital, orientado a la mejora integral del casco antiguo y a la puesta en valor de su espacio urbano».

El plazo de ejecución de las obras es de nueve meses. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, responsable de su ejecución, estima que los trabajos comenzarán antes del 30 de junio, con el objetivo de que estén finalizados antes del 31 de diciembre de 2027 y correctamente justificados en abril de 2028.

Por su parte, el director general de Infraestructuras, Sostenibilidad y Calidad Turística, Héctor Mateo, añadió que el Ayuntamiento, como beneficiario, asume el compromiso de mantener las obras en buen estado durante al menos los primeros cinco años tras su finalización.