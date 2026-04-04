Los trabajos durarán un mes y medio y buscan evitar peligros por desprendimientos en la zona del tanatorio y el aparcamiento

El Ayuntamiento de La Laguna inicia este lunes la mejora del talud en la carretera de El Rosarito. La concejalía de Obras actúa en Valle Tabares para garantizar la seguridad de los vecinos y usuarios. El proyecto estabilizará la montaña tras las fuertes lluvias que dañaron la zona en los últimos meses.

Comienzan las obras para estabilizar la ladera de El Rosarito en Valle Tabares / Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

La intervención durará aproximadamente un mes y medio según las previsiones del consistorio. El equipo municipal dividirá las tareas en dos etapas distintas para reducir las molestias vecinales. Los operarios trabajarán siempre que las condiciones meteorológicas permitan el desarrollo óptimo de las labores.

En primer lugar, los trabajadores instalarán mallas de contención y bulones de anclaje en la montaña. Por este motivo, el Ayuntamiento cerrará totalmente el aparcamiento cercano para guardar la maquinaria necesaria. Esta medida de precaución protege a los ciudadanos mientras los técnicos fijan la estructura del talud.

Posteriormente, la segunda fase permitirá abrir la mitad del estacionamiento a los vehículos de la zona. El personal de obras colocará entonces barreras de seguridad adicionales para evitar la caída de materiales. Estas protecciones finales consolidarán el terreno frente a la Asociación Vecinal La Ratona con total garantía.

Un proyecto prioritario para el entorno

El concejal de Obras, Ángel Chinea, destaca la importancia de actuar con medios propios municipales. El área prioriza este proyecto porque el aparcamiento y el tanatorio permanecen cerrados por seguridad. Las recientes precipitaciones aumentaron el riesgo de desprendimientos en este punto crítico de la vía.

Además, el consistorio aplicará un sistema similar al utilizado con éxito en el camino de La Degollada. Cabe recordar que la carretera de El Rosarito recibió ya una inversión previa de 400.000 euros. Aquella renovación integral supuso una mejora importante para las infraestructuras de este mandato local.