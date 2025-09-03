La rehabilitación de los retablos situados junto al altar mayor estará terminada en diciembre, dos joyas del siglo XVIII que recuperan su apariencia original

La Basílica del Pino recupera el alma de sus retablos. Imagen de Informativos RTVC

La rehabilitación de los retablos situados junto al altar mayor en la Basílica del Pino de Teror, en Gran Canaria, ultima los detalles para su finalización.

Tras más de un año de trabajo, estos elementos de la Basílica han recuperado su antiguo esplendor, un cambio muy llamativo que los peregrinos notarán a su paso por el templo con motivo de las Fiestas del Pino.

Informa RTVC

Dos joyas del siglo XVIII

Se trata de los retablos de San José y del Crucificado, dos joyas del rococó del siglo XVIII en las que el paso del tiempo y la filtración de la lluvia en la basílica habían causado estragos.

Así, retablos sin termitas en los que se ha trabajado al milímetro, eliminando capaz de barniz y purpurinas capaces de ocultar los tonos originales y que ha permitido conocer otras curiosidades de un templo tan visitado en Gran Canaria.

No obstante, con motivo de las fiestas la rehabilitación hará un parón y volverán tras los festejos hasta el mes de diciembre, una intervención pagada por el Gobierno de Canarias y la UD Las Palmas que verá la luz antes de 2026.