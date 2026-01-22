Las partes negocian en la Estación de Sants un documento base que garantice la seguridad tras los recientes accidentes mortales en Córdoba y Barcelona

Renfe, el sindicato de maquinistas SEMAF y la Generalitat de Cataluña trabajan a contrarreloj este jueves en la redacción de un documento que permita recuperar el servicio de Rodalies en las próximas horas. El transporte ferroviario catalán permanece suspendido por segunda jornada consecutiva debido a una huelga de maquinistas. Los trabajadores denuncian la falta de garantías de seguridad tras los trágicos siniestros de Adamuz, que dejó 43 fallecidos el domingo, y el de Gelida, que se cobró una vida este martes.

Representantes de las operadoras Adif y Renfe, el Departamento de Territorio de la Generalitat y el sindicato de maquinistas Semaf se han reunido esta mañana en la estación de Sants para intentar recuperar la normalidad del servicio ferroviario en Cataluña | EFE

La negociación se desarrolla en una reunión de urgencia en la Estación de Sants, iniciada sobre las 11:00 horas, con la participación de representantes de Renfe, Adif, el sindicato SEMAF y el Govern. Este encuentro busca desbloquear una situación que mantiene a miles de usuarios sin alternativa de transporte, mientras los técnicos de seguridad analizan los protocolos exigidos por el colectivo de conducción para retomar su actividad.

Coordinación política y operativa en el Departamento de Territorio

De forma simultánea, la sede del Departamento de Territorio de la Generalitat acoge otra cumbre de alto nivel. El conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y la titular de Territorio, Sílvia Paneque, supervisan la crisis junto a Protección Civil y Rodalies en el marco del Centro de Coordinación Operativo de Cataluña (CECAT). El Ejecutivo autonómico espera el cierre definitivo del acuerdo en Sants para comparecer ante los medios e informar sobre la esperada reanudación de la circulación de trenes.

El bloqueo de este jueves ha generado una frustración creciente, ya que los maquinistas impidieron la reapertura del servicio que el Govern había anunciado previamente para las 06:00 horas de la mañana. Esta negativa ha mantenido las estaciones cerradas y ha provocado que el caos reine de nuevo en los desplazamientos urbanos e interurbanos de toda la comunidad autónoma.

Colapso en las carreteras por el corte de la AP-7

La parálisis ferroviaria ha trasladado la presión a la red viaria, que sufre un colapso histórico. El corte de la autopista AP-7 en Martorell, derivado de las labores de gestión del accidente de Gelida, ha provocado retenciones que alcanzan los 18 kilómetros. Esta situación crítica complica todavía más la movilidad por carretera, dejando a los ciudadanos con opciones mínimas para completar sus trayectos laborales y personales.

El documento que ultiman las partes debe servir de puente para recuperar la confianza del personal ferroviario y la normalidad en las infraestructuras. La prioridad absoluta de la mesa de negociación se centra en establecer medidas de seguridad adicionales que eviten la repetición de sucesos como los vividos esta semana, garantizando así una vuelta al servicio que sea segura tanto para los empleados como para los viajeros.