Reparten semillas de ricino como si fuesen judías pintas en Lanzarote

Un error humano, ya subsanado, llevó a la Granja Agrícola Experimental a repartir 77 paquetes de semillas de ricino como si fuesen de judías pintas. Ya se han recogido 69 de esos sacos

El propio Cabildo de Lanzarote convocaba este jueves una rueda de prensa para advertir sobre un error que ha llevado a la Granja Agrícola Experimental de la isla a repartir 77 paquetes de semillas de judías pintas que en realidad eran de ricino.

Se trata de una confusión sobrevenida de un error humano, que en ningún caso ha supuesto un riesgo de salud pública. El propio presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, garantiza en la comparecencia la fiabilidad de las campañas de semillas que realiza la Granja Agrícola desde hace más de 20 años.

Semillas de ricino y de judías pintas, que se confundieron en Lanzarote

Error humano

El error se cometió este mismo año y ya se ha abierto un expediente informativo y se han recuperado los paquetes afectados.

Betancort ha manifestado que el Servicio Insular Agrario siempre ha mantenido la trazabilidad de las semillas y que existe un control total sobre las partidas afectadas: de los 77 paquetes repartidos, se han recogido 69, y los receptores restantes han firmado una declaración responsable comprometiéndose a su devolución.

El Cabildo ha abierto un expediente informativo que, previsiblemente, confirmará que se trató de un error humano. También ajustará el protocolo existente para evitar casos similares. Betancort ha reiterado la profesionalidad de los trabajadores de la Granja Agrícola Experimental, y ha aclarado que nunca existió un riesgo para la salud pública ya que la Granja realiza el reparto de semillas

únicamente para siembra y no para consumo directo.

Advertencia de un agricultor

El presidente detalló que, el 22 de septiembre, una solicitante notificó haber recibido semillas incorrectas. Inmediatamente se activó un protocolo de actuación. Primero, se envió un SMS a todos los solicitantes de judías pintas informando del error y solicitando la devolución urgente de las semillas.

Luego se llamó por teléfono a todos los implicados para explicar la situación y coordinar la entrega. Y finalmente se recogieron a domicilio las semillas en los caso de imposibilidad de desplazamiento de los agricultores.

El informe técnico elaborado por el Servicio Insular Agrario detalla que el error se produjo cuando un operario, al no encontrar suficientes semillas en un recipiente, abrió un saco nuevo sin comprobar la etiqueta, guiándose únicamente por el aspecto de las semillas.

Semillas

El Ricinus communis, conocido como ricino, es una planta que crece de forma silvestre en la isla y se utiliza con fines ornamentales e industriales. Sus semillas no son aptas para consumo humano directo, ya que contienen una proteína tóxica, aunque de la planta se obtiene aceite con aplicaciones medicinales, cosméticas e industriales.

La campaña de semillas de variedades locales, que el Cabildo realiza desde hace más de 20 años, incluye la distribución de legumbres y cereales tradicionales de Lanzarote, como cebollas, arvejas, garbanzos, habas, habichuelas, judías blancas, judías manteca, judías negras, judías pintas, millo, trigo, avena y centeno. El reparto se realiza respetando el orden de entrada de las solicitudes y

asegurando la trazabilidad de cada entrega.

Betancort concluyó la rueda de prensa subrayando la responsabilidad y transparencia del Cabildo y la profesionalidad de los equipos de la Granja Agrícola Experimental, reiterando que la situación ya ha sido solucionada y que se mantiene la seguridad y la confianza en la gestión de las semillas de

variedades locales