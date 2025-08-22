Según informó el CECOES el afectado presentaba, en el momento inicial de la asistencia, un traumatismo craneal, desorientación y dolor torácico de carácter moderado

Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) rescató este viernes a un hombre de 87 años que cayó por un risco en la localidad de Sardina de Gáldar, en Gran Canaria. Este resultó herido de carácter moderado.

Rescatado tras caer por un risco en Sardina de Gáldar. (Archivo) Sardina de Gáldar.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES), el afectado presentaba, en el momento inicial de la asistencia, un traumatismo craneal, desorientación y dolor torácico de carácter moderado, por lo que tuvo que ser trasladado en helicóptero hasta el Hospital Doctor Negrín.

El afectado se había precipitado en una zona de difícil acceso

La llamada a la sala operativa del 112 se recibió poco antes de las 16:00 horas. En ella se informaba que un hombre se había precipitado en una zona de difícil acceso en el risco de Sardina y que requería asistencia por señas, por lo que activó los recursos necesarios.

Efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria lograron acceder al afectado mientras se desplazaba el helicóptero del GES a la zona del incidente, y en el lugar le realizaron las primeras curas para después colocarle un arnés de rescate.

El helicóptero del GES rescató al afectado y lo trasladó al hospital, donde una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se hizo cargo de su asistencia y traslado al servicio de urgencias.

En este suceso también colaboraron agentes de la Policía Local, quienes acordonaron la zona y facilitaron al Cecoes las coordenadas del lugar donde se encontraba el afectado para su posterior rescate.