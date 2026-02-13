El Helimer 215 localizó a los tripulantes en una balsa salvavidas tras activarse una radiobaliza de emergencia después de haberse hundido su velero

Rescatados los cinco ocupantes de un velero hundido a diez millas de Gran Canaria. Europa Press

Salvamento Marítimo rescató este viernes a los cinco ocupantes del velero de 13 metros de eslora y bandera holandesa ‘Vlie’, que naufragó tras sufrir una vía de agua a unas diez millas al oeste de Cabo Descojonado, en la isla de Gran Canaria. La alerta se recibió pasadas las 14.00 horas mediante la activación de una radiobaliza en la zona.

El Centro de Salvamento de Las Palmas movilizó de inmediato a la Salvamar Macondo y al helicóptero Salvamento Marítimo Helimer 215. El recurso aéreo fue el primero en llegar al punto señalado, donde localizó a los cinco tripulantes (cuatro varones y una mujer, todos de nacionalidad extranjera) en una balsa salvavidas y en aparente buen estado de salud.

No se registró contaminación marina

Según explicaron los propios afectados, la embarcación se hundió con rapidez tras la entrada de agua, lo que impidió a la Salvamar localizar restos del velero en la zona. No se registró contaminación marina.

Finalmente, el helicóptero procedió a evacuar a los rescatados hasta el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde fueron trasladados en buen estado.