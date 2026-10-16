Rescatada una mujer con signos de ahogamiento en una playa del sur de Tenerife

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a la mujer

Una mujer de 81 años ha sido rescatada del mar con signos de ahogamiento este viernes en la playa de Las Vistas, en el municipio de Adeje, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Imagen archivo RTVC.

El suceso se produjo sobre las 12:33 horas. En ese momento, la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente. Por tanto, el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Servicio de Urgencias Canario

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a la afectada, que en el momento inicial de la asistencia presentaba síntomas de ahogamiento incompleto de pronóstico moderado. Finalmente, precisó de traslado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Hospiten Sur.